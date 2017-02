PLM für den technischen Vertrieb

(fair-NEWS)

Mit der P´X5 Sales Solution erweitern Unternehmen aller Branchen der Industrie das Product Lifecycle Management (PLM) bis in den technischen Vertrieb. 3D-Modelle und technisches Auslegungswissen werden in Katalogen und Regelsammlungen festgehalten, die eine einfache und sichere Konfiguration kundenspezifischer Produktvarianten ermöglichen. Der Vertrieb kann schnell und unabhängig von der Produktentwicklung auf individuelle Kundenbedürfnisse reagieren und mit überzeugender 3D-Visualisierung präsentieren.Die PLM-integrierte Software P"X5 übernimmt CAD-Daten von Komponenten in den üblichen 3D-Visualisierungsformaten. Für die Konfiguration werden die Geometriedaten mittels Level-of-Detail-Funktionalitäten auf spezielle Hüllgeometrien reduziert, um das geistige Eigentum der Anbieter zu schützen. In den Katalogen des Konfigurators findet der Benutzer im technischen Vertrieb alle standardisierten Komponenten, die er in einem 3D-Raum interaktiv zu einem kundenspezifischen Produkt kombinieren kann. Durch die Verwendung der Geometriedaten in Kombination mit einer Wissensdatenbank werden räumliche und formale Fehler vermieden.P"X5 überführt die Angebotsvarianten in akkurate Vertriebsstücklisten und kalkuliert mit aktuellen Preisinformationen aus dem ERP automatisch die Angebote. Über PDM-Schnittstellen werden die Stamm- und Transaktionsdaten bidirektional abgeglichen und die verschiedenen Stücklisten-Ausprägungen für die unterschiedlichen Abteilungen regelbasiert konsistent gehalten. Vertrieb und Technik stehen sämtliche Produkt- und Projektdaten auf einer einheitlichen Grundlage zur Verfügung. Mit der intelligenten Schnittstelle zu den PLM-Prozessen können Vertriebsmitarbeiter, unabhängig von der Konstruktion und Produktentwicklung, gültige Produktvarianten auslegen und in dreidimensionalen Layoutplanungen realistisch präsentieren. Die Durchgängigkeit reduziert Arbeitsaufwand, eliminiert Fehler und verbessert die interne Kommunikation.Mit Kundendaten und Anforderungsprofilen, Aufstellskizzen und technischen Vorgaben generiert die Verkaufsorganisation überzeugende Projektvorschläge in einer durchgängigen digitalen Umgebung. Der Weg von der Präsentation über die Anpassung an Kundenwünsche bis zur Abgabe kaufmännisch korrekter Angebote wird schnell und fehlerfrei durchlaufen. Sämtliche Konfigurationen werden in einem leichtgewichtigen Datenformat erstellt, das eine weltweite Verwendung in E-Mails oder Internet-Technologien ermöglicht. Der mobile Einsatz auf Laptops oder Notebooks erleichtert Außendienstbesuche und Präsentationen vor Ort.Zum Abschluss werden Konfigurationsdateien an die Zentrale geschickt, die sich in der Sales Solution P´X5 zu vollständigen 3D-Konfigurationen entfalten. Darüber hinaus behalten die Modelle der Visualisierung ihre Bezüge zu den ursprünglichen Baugruppen der Konstruktion. Dadurch kann die Konfiguration später sogar die Erstellung einer verkauften Anlage im CAD-System automatisieren. Weitere 3D-Dokumente wie Montageanleitungen und Aufstellplanungen sichern eine fehlerfreie Lieferung und Inbetriebnahme.P´X5 Sales Solution erweitern Unternehmen mit einem komplexen, technischen Produktprogramm ihre PLM-Prozesse bis in die weltweite Vertriebsorganisation und entlasten zugleich die Produktentwicklung.



Bildinformation: 3D-Ansicht einer Anlage mit geöffnetem Katalog