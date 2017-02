80 Jahre Golden Gate Bridge: CANUSA TOURISTIK präsentiert Highlights rund um San Francisco

(fair-NEWS)

Hamburg, 14. Februar 2017 (w&p) – „Fog City“ glänzt mit seiner Grande Dame der Brücken: Mitte April 2017 feiert die Golden Gate Bridge ihren 80. Geburtstag. Die berühmte Hängebrücke am Eingang zur Bucht von San Francisco ist seit jeher Wahrzeichen der kalifornischen Kreativstadt am Pazifischen Ozean. CANUSA TOURISTIK hat neben der stählernen Schönheit noch weitere Reisetipps für einen Urlaub rund um San Francisco zusammengestellt, denn aufgrund ihres milden Klimas ist die Metropole als ganzjähriges Reiseziel in den Vereinigten Staaten überaus attraktiv.Ein einzigartiges Erlebnis ist es für Urlauber, mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge zu fahren. Egal ob auf eigene Faust für eine Tagesmiete ab 30 Euro oder mit einer geführten Tour ab 49 Euro pro Tag – über CANUSA TOURISTIK lässt sich die Stadt an der Bay bequem mit dem Drahtesel erkunden. Die geführte Tour startet an der berühmten Fisherman’s Wharf, vorbei an den Piers und der Promenade des Hafens, führt über die Golden Gate Bridge durch Vista Point und weiter in das charmante Künstlerstädtchen Sausalito, wo zahlreiche Läden und Restaurants zum Verweilen einladen. Mit einer Fähre geht es dann zurück nach San Francisco.Von der Fähre aus sehen Reisende ein weiteres Highlight der Stadt: das ehemalige Gefängnis Alcatraz. Verbrecher wie Al Capone und George „Machine Gun“ Kelly saßen dort ein und sagenumwobene Geschichten um Fluchtversuche sind auch heute noch Teil der Atmosphäre im ehemaligen Hochsicherheitsgefängnis. Bei einer rund dreistündigen Alcatraz Island Cruise & Tour können das Gefängnis und die dortigen wechselnden Ausstellungen besichtigt werden.Ein besonderer Tipp für San Francisco sind die Taxi Touren mit dem deutschen Fotografen Matthias Leue, der seit über 30 Jahren in der Metropole lebt und sie wie seine Westentasche kennt. Mit Witz und Charme führt er interessierte Besucher mit einem Taxi durch die Stadt.Sehr exklusiv ist ein Helikopter-Ausflug mit anschließender Sunset Dinner Cruise. Nach einem Rundflug über San Francisco geht es an Bord einer Yacht zu einem eleganten Abendessen mit musikalischer Begleitung. Ab 354 Euro pro Person.Wer neben der Großstadt San Francisco den Südwesten der USA näher kennenlernen möchte, kann aus dem umfangreichen Rundreise-Angebot von CANUSA TOURISTIK wählen oder sich von den erfahrenen CANUSA-Reiseberatern seine individuelle Erkundungstour erstellen lassen.Ein Muss ist der Zwischenstopp im berühmten Yosemite Nationalpark, UNESCO-Welterbe und ein beliebtes Ausflugsziel der Kalifornier. Neben den berühmten Sequoia-Bäumen finden sich dort atemberaubende Wasserfälle und eine reiche Tierwelt. Außerhalb der Hochsaison, im Frühjahr und Herbst, erstrahlt der Park in besonderer Schönheit: prächtiges Herbstlaub oder blühende Wildblumenwiesen sind einige der Highlights. Eine zweiwöchige Wohnmobil-Tour während der Herbstferien ist bei CANUSA beispielsweise bereits ab 289 Euro pro Person im Angebot.Auch die 13-tägige CANUSA-Autorundreise „Sommer in Kalifornien“ führt ab/bis San Francisco durch traumhaft schöne Landschaften wie das Sonoma Valley, zum Lake Tahoe, zu den Mammoth Lakes und zum Yosemite Nationalpark. Im Reisepreis ab 799 Euro pro Person sind Mietwagen und Hotelübernachten sowie unbegrenzte Freimeilen, die erste Tankfüllung und ein umfangreiches Versicherungspaket bereits enthalten.Einige Facts und Figures zur Golden Gate Bridge:• Die „Grande Dame von San Francisco“ hat eine Gesamtlänge von 2.737 Metern, ist 27 Meter breit und 227 Meter hoch. Sie wiegt rund 895.000 Tonnen.• Baubeginn war am 5. Januar 1933, fertiggestellt wurde die weltberühmte Brücke am 19. Einige Facts und Figures zur Golden Gate Bridge:• Die „Grande Dame von San Francisco" hat eine Gesamtlänge von 2.737 Metern, ist 27 Meter breit und 227 Meter hoch. Sie wiegt rund 895.000 Tonnen.• Baubeginn war am 5. Januar 1933, fertiggestellt wurde die weltberühmte Brücke am 19. April 1937.• Die Golden Gate Bridge ist Synonym für San Francisco wie der Eiffelturm für Paris und Big Ben für London und zieht jährlich etwa 18 Millionen Touristen an.Fotomaterial zum Download unter: https://we.tl/NRiUaiDgCT (gesamte Datenmenge: 3,8 MB) 