TITGEMEYER setzt Standards in der Befestigungstechnologie

In vielen Branchen löst die Niettechnologie nach und nach herkömmliche Verbindungstechniken ab. Das hat neben wirtschaftlichen oft auch konstruktive Gründe. Die Titgemeyer Group mit ihrem Entwicklungs-Netzwerk aller Standorte, Produktionswerke und innovativer Partner in Hochschulen und Forschungsinstituten garantiert höchste Qualität als Problemlöser und Systemanbieter für komplexe Anforderungen in der Befestigungstechnik. Produktivitätssteigerung, Prozesssicherung und damit spürbare Qualitäts- und Wettbewerbsverbesserungen sind die Ergebnisse dieser erfolgreichen Zusammenarbeit. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der innovativen Befestiger-Produkte werden manchen Besuchern auf der Fastener Fair in Stuttgart ganz neue Planungsperspektiven für ihre individuellen Produktionsanforderungen aufzeigen. Das Interesse an wirtschaftlich effizienten Befestigungslösungen wächst in Industrie, Handel und Handwerk rasant. TITGEMEYER reagiert darauf mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Befestiger-Programms. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden klar im Mittelpunkt: Von der gemeinsamen Planung der richtigen Befestiger bis zur Produktion kompletter Montageanlagen.Informationen und Beratung rund um die Befestigungstechnik erhalten Interessierte auf der Fastener Fair Stuttgart vom 28. bis 30. März am Titgemeyer-Stand 830/ Halle1. Daneben präsentieren die Befestiger-Spezialisten im Bereich Blindniettechnik aktuelle Sortimente der Eigenmarke TIFAS Blindniete sowie die TIOS Akku- und die neue pneumatisch-hydraulische RL-Werkzeugserie. Auch für die Verarbeitung mit Gewindeträgern und Schließringbolzen präsentieren die Osnabrücker hochaktuelle Werkzeuge und Befestiger-Systeme, wie etwa das neue DeltaBolt® Schließringbolzen-System. Außerdem: Starlock® Sicherungsscheiben und StarPress™ Präzisions-Stanzblechteile sowie eine vollautomatische Blindnietsetzanlage mit integrierter Qualitätskontrolle TIOS Control.



Bildinformation: Großes Angebot auf der Fastener Fair in Stuttgart