TURKCELL Europe Vermarkter fliegen nach Nordzypern

Attraktive SIMWERT Incentive:Erfolgreiche Turkcell Europe Vermarkter fliegen ins bezaubernde NordzypernUnser traditionelles Incentive für Turkcell Europe Händler entführt smarte Vermarkter in diesem Jahr nach Nordzypern (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti). Auch diese Reise gilt wieder als Muss: Ein atemraubendes Wochenende in einem renommierten Fünf-Sterne-Resort lockt mit seinem attraktiven Rahmenprogramm.Dafür vermarkten bzw. verlängern Sie einfach nur unsere ansprechenden Optionen und erhalten Punkte -- hier gehen ausschließlich Optionsbuchungen bzw. Verlängerungen vom 01. Januar bis zum 31. März 2017 ein. Weiterhin gelten die Zeiten der aktuellen Provisionsregelung.Das Beste für die Besten: Willkommen auf Zypern!Unsere zehn zugstärksten Turkcell Europe Partner schicken wir auf ihre eindrucksvolle Reise in die Türkische Republik Nordzypern. Im Norden Zyperns locken lange Sandstrände und viele verträumte Buchten. Die drittgrößte Insel im Mittelmeer liegt bereits in Asien, wirkt kulturell aber meist wie Europa.Fünf beeindruckende Halbinseln bzw. Kaps fassen das geschichtsträchtige Eiland nördlich von Afrika ein. Schroffe Gebirgszüge mit steilen Küstenhängen sowie vulkanische Berge bis knapp 2.000 Meter prägen die grandiose Landschaft. Als globale Seltenheit enthält jeder zypriotische See nur Salzwasser.Das mediterrane Klima verwöhnt mit besonders warmen Temperaturen und Wüstenwinden. Bereits im Frühjahr lässt sich im angenehm temperierten Wasser lange schwimmen - der Frühling Zyperns ersetzt den deutschen Sommer!



Bildinformation: Schwerlastrinnen des Typs Ferro Magna kommen in der Einfahrt der Firma Richard Brink zum Einsatz.