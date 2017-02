(fair-NEWS)

Für ein exklusives Styleshooting haben sich besondere Anbieter der Wedding-Branche zusammengeschlossen und einen kreativen und ereignisreichen Nachmittag in Berlin veranstaltet. Drei einzigartige Designmottos und viele Bilder sind dabei entstanden.Premium Partner Cherrylicious aus HamburgCherrylicious Celebration - Planning & Catering haben in Zusammenarbeit mit den Designerinnen von Williams & Gauld Patisserie für das Designmotto Mister Grey entwickelt. Als verspielte und weibliche Variante des Unisex-Mottos wurden Torten für das Designkonzept „Missis Grey“ und „New Vintage“ mitgebracht. Einzigartige Candys und Hochzeitstorten, für den besonderen Tag, mit avantgarder Dekoration, fanden den Weg auf die Fotos. Die Patisserie-Expertinnen Verónica Gualda und Cecilia Sroor sind nicht nur auf Torten spezialisiert sondernbieten Interessierten Workshops mit detaillierte Anleitung zum selber machen.Das Inhaberinnen geführte Unternehmen ist in Hamburg ansässig und zählt Williams & Gauld zu seinenexklusiven Kooperationspartnern für Hochzeiten und Events. „Wir arbeiten unglaublich gerne mit Verónica und Cecilia zusammen. Sie haben den gleichen Anspruch und die selbe Erwartungshaltung an ihre Arbeit wie wir. Der Qualitätsanspruch ist der selbe, ebenso wie das ästhetische Auge und die Liebe zum Detail.“, sagt Julia Gauld-Ritterspach über die besondere Zusammenarbeit der beiden Unternehmens-Teams.Kooperationspartner „Die Aula“ auf dem GLS Campus in Berlin Prenzlauer Berg„Für die Umsetzung des Shootings haben wir uns eine ganz besondere Location ins Boot geholt. „Die Aula“ hat einen ganz besonderen Charme. Hier kann man wundervolle Feste feiern und ist im Innhof der Anlage ungestört. Es ist fast wie eine eigene Welt in die man eintaucht. Der Pavillion - direkt vor dem Eingang - ist für uns Hochzeitsplanerinnen ein absoluter Segen. Denn bei schlechtem Wetter muss ein Sektempfang nicht aprupt abgerochen werden, sondern kann unter dem Sonnensegel entspannt beendet werden. Daher ist diese Location eine unserer Top-Favoriten in Berlin. Das Preis-Leistungsverhältnis und die Möglichkeiten der persönlichen Verwirklichung stimmen absolut.“, sagt Alexandra Williams, die bei WG für die Organisation & Planung verantwortlich ist.Weitere Infos zu Cherrylicious, „Der Aula“ und Williams & Gauld finden Interessierte unter:



Bildinformation: Designmotto