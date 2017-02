Hochzeitsmesse: Havelländer-Hochzeitsmesse Paaren/Glien

(fair-NEWS)

Als einer der größten Aussteller der Havelländer Hochzeitsmesse waren Williams & Gauld im Freizeitzentrum Paaren gebührend vertreten. Mit einem neuen Designmotto und einem Redesign des Mottos: „Vintage Dream“ präsentierten die Designerinnen Alexandra Williams und Julia Gauld-Ritterspach auf den knapp 20Quadratmetern ihres Messestandes ihr Repertoire an Blumen, Dekoration, Film/Video, Traureden und Hochzeitsplanung.Neues Dekorationsmotto „Castle Romance“Eigens für die Havelländer Hochzeitsmesse entwickelt, präsentierte die Eventagentur aus Spandau ihr neues Designmotto in Creme und Champagner. Mit Hyazinthen und weißen Nelken kombinierten sie den Look des Bauernsilbers mit modernen Sektfläschchen, hochwertigen Einladungskarten und passender Papeterie für eine wahre Luxus-Hochzeit.Re-Design „New Vintage“Roséfarbene Träume wurden durch das Motto „New Vintage“ wahr. Das Redesign des bekannten Designmottos „Vintage Dream“ aus der Saison 2016 ist nun mit frischen Farben und neuen Vasen auf der Hochzeitsmesse erschienen. „Vintage Dream“ ist unser Best-Seller und wurde für die neue Saison 2017/2018 von uns neu interpretiert. Oft kreieren wir für bekannte Design-Themen einen neuen Look, der zur kommenden Saison besser passt. Die Hochzeits-Branche und das Design der Dekoration ändern sich ständig. So wie sich Trends entwickeln, so müssen auch wir unsere Gestaltung saisonal anpassen. Genau das bereitet uns so viel Freude an unserem Beruf!“, so Julia Gauld-Ritterspach, Designerin und Branding-Expertin der Eventagentur aus Berlin.„Die Havelländer Hochzeitsmesse haben wir dieses Jahr zum ersten Mal besucht und waren sehr erfreut, dass so viele Besucherinnen und Besucher unsere Designmottos positiv und begeistert aufgenommen haben. Vor allem die Vielzahl an besonderen und einzigartigen Locations hat uns auf diese Messe geführt. Wir haben viele Paaren kennen gelernt, die ganz besondere Highlight-Locations in Brandenburg und dem Berliner Umlandgebucht haben und nun mit der finalen Umsetzung ihres Hochzeits-Traums Unterstützung benötigen.“, so Alexandra Williams zuständig für Weddingmanagement und Konzeption bei W&G.Weitere Infos zur Havelländer Hochzeitsmesse und Williams & Gauld finden Interessierte unter: www.erlebnispark-paaren.de/messen-events/hochzeitsmesse und www.williams-gauld.com



Bildinformation: Blumenbouquet von Williams & Gauld