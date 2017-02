Endlich wieder Ferien!

(fair-NEWS)

Bodman-Ludwigshafen, Februar 2017 - Nicht mehr lange und die Luft wird wieder wärmer, die Sonne scheint länger, das erste Grün zeigt sich. Die Sehnsucht nach dem Frühling und nach ein paar freien Tagen ist groß, doch wohin soll die Reise gehen? Nicht immer muss es ein Fernziel mit anstrengenden Flügen sein.Wie wäre es z. B. mit dem Bodensee? Klares Wasser, herrliche Natur, viel Sightseeing und Shopping. Gleich zwei Länder grenzen an den deutschen Teil des Sees; Österreich und die Schweiz. Das macht einen Aufenthalt sehr abwechslungsreich. Damit es auch entspannend und erholsam wird, dafür sorgt das Seehotel Adler. Das Hotel liegt direkt am Bodensee, so dass man vom Zimmer aus einen grandiosen Blick genießen kann.Der exklusive Wellnessbereich, der über verschiedene Saunen und sogar über ein Außenschwimmbad verfügt, mit Zugang zum See, macht die Wohlfühl-Auszeit in den Ferien und über die Feiertage komplett. Im Restaurant kann man saisonale und regionale Speisen genießen. Das Hotel bietet Wohlfühlfaktoren für alle Sinne.Über Ostern bietet das Seehotel Adler das Arrangement "Gemütliche Ostertage" Das Arrangement beinhaltet: 3 oder 5 Nächte im Doppelzimmer mit Seesicht und reichhaltigem Frühstücksbuffet, 3-Gang-Menü iem Seerestaurant am Anreisetag, Gutschein für einen Begrüßungsdrink an der Hotelbar, 1x Wellness Rückenmassage (Dauer: 25 Minuten), kostenfreies Leihfahrrad für einen Tag, kostenfreie Nutzung der Wellness-Oase, Bodensee-Gästepass mit vielen Vorteilen und Vergünstigungen zur Erkundung von Bodman-Ludwigshafen und Umgebung. Pro Person buchbar in der Zeit vom 01. bis zum 30.April 2017 für 3 Nächte 280,-EUR und 5 Nächte 420,-EURDas Arrangement "Auszeit im Mai" bietet über die verschiedenen Feiertage:3 oder 5 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Seesicht und reichhaltigem Frühstücksbuffet. 3-Gang-Menü am Anreisetag in dem Seerestaurant. Gutschein für einen Begrüßungsdrink an der Hotelbar. 1 x Wellness Rückenmassage (Dauer: 25 Minuten), 1 x Kostenfreies Leihfahrrad für einen Tag. Kostenfreie Nutzung der Wellness-Oase. Bodensee-Gästepass mit vielen Vorteilen und Vergünstigungen zur Erkundung von Bodman-Ludwigshafen und Umgebung. Pro Person buchbar vom 01. bis zum 31. Mai 2017, 3 Nächte 290,-EUR und 5 Nächte 430,-EUR.Tipp: Vom 06. Mai bis 05. Juni 2017 findet das bekannte Bodenseefestival statt. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat sich das Bodenseefestival zum größten Kulturfestival im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz entwickelt. Etwa 80 Veranstaltungen an bis zu 35 Veranstaltungsorten stehen unter einem jährlich wechselnden Thema. Orchester-, Kammer- und Orgelkonzerte, Jazz, Theater, Ballett und Literatur sind feste Bestandteile des Programms. Ein "Artist in Residence", der rund um den See präsent ist, verleiht dem Festival ein zusätzliches Profil. Dieses Jahr ist das Cameron Carpenter. Mit seiner außergewöhnlichen Musikalität, einer nahezu grenzenlosen technischen Fertigkeit und seinem Pioniergeist hinterlässt Cameron Carpenter bereits Spuren in der neueren Musikgeschichte. Beim Bodenseefestival 2017 spielt Cameron Carpenter im Mai neben dem Eröffnungskonzert zusammen mit dem Orchestre National de Lyon auch ein Orgel-Rezital auf der ITO in Weingarten. Dort gibt Carpenter außerdem einen Workshop für Schulkassen. Weitere Konzerttermine im Internet unter www.bodenseefestival.de Das Thema ist dieses Jahr: "Variations on America". In diesem Jahr geht das Bodenseefestival damit neue Wege - und wirft - ganz aktuell- einen Blick über den "großen Teich". Die Kultur der Vereinigten Staaten von Amerika steht im Zentrum des Festivals.Weitere Informationen und Buchung: Seehotel Adler, 78351 Bodman-Ludwigshafen, Tel. +49 (0)777393390, Fax +49 (0)7773933939, info@seehotel-adler.de, www.seehotel-adler.de Pressekontakt: PR Office, Kommunikation für Hotellerie und Touristik, Bettina Häger-Teichmann, Strangweg 40, 32805 Horn-Bad Meinberg, Tel. +49 (0)5234 / 2990, bettina.teichmann@pr-office.info, www.pr-office.info



Bildinformation: Das Seehotel Adler liegt direkt am schönen Bodensee (Bildquelle: Seehotel Adler)