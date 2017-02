Fachbücher und Fachzeitschriften kostenlos für neue Mitglieder des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik

(fair-NEWS)

Die Menschen in Deutschland werden immer dicker und kränker. Die Lösung der Übergewichts- und Krankheitsproblematik wäre einfach, wenn Angebote zur Gesundheitsförderung (medizinische Prävention) verstärkt in Anspruch genommen würden. Am 18. Dezember 2006 gründeten engagierte Diätassistenten, Mediziner, Apotheker, Ernährungswissenschaftler, Theologen, Pädagogen, Trainer und Ernährungswissenschaftler in Köln das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik. Die anerkannte Fachgesellschaft wurde in das Vereinsregister in Köln eingetragen und als gemeinnützig anerkannt. Neue Mitglieder des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik erhalten als Begrüßungsgeschenk unter anderem zwei wertvolle Fachbücher (Berufs- und Beratungspraxis für Diätassistenten und Ernährungswissenschaftler, Mainz Verlag, Aachen, normalerweise 45,- Euro sowie den Ernährungsratgeber Kühe würden Margarine kaufen, Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover oder den Ernährungsratgeber Niereninsuffizienz und Dialyse, Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover) gratis.Wissenschaftlich begründete Gesundheitsförderung im FokusDas Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik setzt sich der Gründung im Jahr 2006 in Köln für eine wissenschaftlich begründete Gesundheitsförderung im gleichberechtigten therapeutischen Team ein. Viele verschiedene Berufsgruppen sind integraler Bestandteile des Gesundheitsförderung und Diätetik im Sinne der Lehre einer gesunden Lebensführung. Dazu gehören insbesondere staatlich anerkannte Diätassistenten, Physiotherapeuten, Mediziner, Psychologen, Apotheker oder Ernährungswissenschaftler aber auch Heilpraktiker, erläutert der Vorstandsvorsitzende Sven-David Müller.Diätassistenten haben einen wichtigen Stellenwert in der PräventionUm die Situation der staatlich anerkannten Diätassistenten in Deutschland zu verbessern, hat das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik das Jahr 2017 zum Jahr der Ernährungsberatung und der Diätassistenten aufgerufen, informiert Müller. Die anerkannte Fachgesellschaft setzt sich insbesondere für die rechtliche Absicherung der Ernährungsberatung ein. Es ist unhaltbar, dass jeder - auch ohne qualifizierende Ausbildung - Ernährungsberatung anbieten und durchführen darf. Der gesundheitliche Verbraucherschutz dürfte das eigentlich nicht zulassen, stellt Sven-David Müller fest. In diesem Jahr wird das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung diverse Aktivitäten initiieren, um diese Situation zu verändern oder zumindest einen Veränderungsprozess einzuleiten. Auch die Berufsbezeichnung und Teile des Gesetzes über den Beruf der Diätassistentin sind nicht mehr zeitgemäß und eine Veränderung ist dringend erforderlich, so Müller weiter.Großes Leistungsspektrum für MitgliederDie Mitglieder des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik erhalten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft verschiedene Fachzeitschriften kostenlos (Diabetes Forum, Die Naturheilkunde, Vitalstoffe und Bodymedia) und können weitere Fachzeitschriften im Bereich Gesundheitsförderung/Prävention sowie Patientenzeitschriften (beispielsweise für Diabetiker, Allergiker, Krebspatienten etc.) kostenlos abonnieren. Zudem erhalten Mitglied der Fachgesellschaft verschiedene Ermäßigungen auf Medien und Fachzeitschriften (beispielsweise des AID e. V. oder die Ernährungsumschau). Der Mitgliederbeitrag liegt bei 36,- Euro im Jahr und kann steuerlich geltend gemacht werden. Im Jahr 2017 führt das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik einen Aktionstag zur Gesundheitsförderung - den GESUNDtag/Tag der Gesundheitsförderung - durch.Interdisziplinäre Zusammenarbeit macht Prävention effektiverGrundsätzlich ist die gleichberechtigte interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen in der Gesundheitsförderung von besonderer Wichtigkeit, informiert Sven-David Müller abschließend. Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik sieht die Berufsgruppe der staatlich anerkannten Diätassistenten im besonderen Maße befähigt und befugt, Diät- und Ernährungsberatung und weitere Leistungen in diesem Bereich anzubieten. Keine andere Berufsgruppe ist so gut für Dienstleistungen in diesem Bereich befähigt und gesetzlich befugt. Der Beitritt zum Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. ist Online unter www.dkgd.de/onlinebeitritt.html möglich.RedaktionSven-David Müllerstaatlich anerkannter Diätassistent und Diabetesberater DDGMaster of Science in Applied Nutritional Medicine (Angewandte Ernährungsmedizin)1. Vorsitzender des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V.Heinersdorfer Straße 3812209 Berlin-Lichterfelde



Bildinformation: Deutsches Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung setzt sich für qualifizierte Ernährungsberatung ein