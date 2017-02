New York Fashion Week Georgine Fall/Winter 2017 Hair Design von Moroccanoil Artistic Director, Kevin Hughes

(fair-NEWS)

Die Inspiration: Die Georgine FW17 Kollektion wurde durch die Unbekümmertheit der VIPs inspiriert, die in Hotelsuiten wohnen und diese gänzlich für sich einnehmen. Moroccanoil Artistic Director Kevin Hughes hat einen Look kreiert, der das Wesen der modernen, mutigen und teils exzentrischen Frau wiederspiegelt, die in einer "Georgine Suite" lebt. Der Look ist schwarz und rau, kombiniert mit einer starken Ponypartie, um eben jene starke Frau zu verkörpern.Der Look:- Für die perfekte Stylingbasis eine haselnussgroße Menge Moroccanoil Treatment Light von den Mitellängen bis in die Spitzen verteilen.- Danach Moroccanoil Root Boost ins Haar sprühen, um Fülle, Volumen und Griffigkeit zu erzielen.- Das Haar gleichmäßig mit einer Moroccanoil Ceramic 55 MM Rundbürste trocken föhnen.- Als nächstes die Haare in ca. 4cm breite Partien unterteilen, einen ebenso breiten Lockenstab benutzen und die Strähnen damit eindrehen (die Spitzen dabei auslassen).- Moroccanoil Dry Texture Spray aufsprühen, um griffiges Volumen mit langem Halt zu erzeugen.- Für einen gröberen Look eine kleine Menge Moroccanoil Texture Clay zwischen den Handflächen verreiben und bis zur gewünschten Textur einarbeiten.- Für ein geschmeidiges und strahlendes Finish abschließend den Look mit Moroccanoil Luminous Hairspray Strong fixieren.Die Produkte:Moroccanoil® Treatment Light: Die einzigartige Formel beinhaltet Arganöl und dringt sofort in das Haar ein. Es wurde extra entwickelt um dem Haar seinen natürlich seidigen Glanz zurückzugeben und wirkt außerdem antistatisch. Es stärkt, pflegt und revitalisiert das Haar, während gleichzeitig das Trocknen beschleunigt wird. (€ 45,00 / 100 ml)



Bildinformation: Hair by Artistic Director, Kevin Hughes, Photography: Jason Carter Rinaldi for Moroccanoil (Bildquelle: Jason Carter Rinaldi)