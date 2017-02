Neuerscheinung: RomSD 58: "Innovatio et traditio – Renaissance(n) in der Romania"

(fair-NEWS)

Die Renaissance war außerordentlich heterogen – auch in den Gebieten der Romania.Dementsprechend greifen die Beiträge in „Innovatio et traditio“ eine Vielzahl von Aspekten des Phänomens Renaissance auf: aus sprachwissenschaftlicher, literatur-/kulturwissenschaftlicher sowie fachdidaktischer Perspektive berücksichtigen sie viele Gebiete der Romania.Dabei umfassen die Beiträge ebenso Reflexionen zu Texten und Autoren aus der Zeit zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert wie übertragende Interpretationen des Themas, beispielsweise im Sinne einer Rückbesinnung auf einen Untersuchungsgegenstand oder eines Anknüpfens an (ältere) Traditionen.Weitere Informationen unter www.ibidem-verlag.de Stéphane Hardy, Sandra Herling und Sonja Sälzer (edd.)Innovatio et traditio – Renaissance(n) in der RomaniaFestschrift für Franz-Josef Klein zum 65. Geburtstag566 Seiten, Paperback. 2017. Euro 59,90ISBN 978-3-8382-0841-1Erschienen in: Romanische Sprachen und ihre DidaktikErhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei ibidem: http://bit.ly/2ksNsj6



