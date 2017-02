New York Fashion Week Cushnie Et Ochs Fall/Winter 2017 Hair Design von Moroccanoil Global Ambassador Antonio Corral Calero

(fair-NEWS)

Die Inspiration: Inspiration für die neue Cushnie et Ochs Kollektion war das Kunstwerk Map of Broken Glass von Robert Smithson: Eine Installation aus Glas - luftig & kantig zugleich. Moroccanoil Global Ambassador Antonio Corral Calero kreierte einen einfachen und dennoch sinnlich Look: Weiche Wellen für den perfekten Undone-Glam Look.Der Look:- Eine kleine Menge Moroccanoil Treatment in das Haare einarbeiten. So entsteht die perfekte Basis für den Look.- Für die notwendige Griffigkeit und um zerzauste langanhaltende Wellen zu kreieren Moroccanoil Dry Texture Spray aus kurzer Entfernung auf das Haar sprühen.- Mit einem breiteren Lockenstab nun die Haarsträhnen für einige Sekunden vom Ansatz an senkrecht nach außen eindrehen- Mit einem schmaleren Lockenstab Haarsträhnen ab Höhe der Schläfen nach außen eindrehen. So wirkt das Haar fülliger und das Gesicht wird sanft umrahmt.- Für ein glänzendesFinish und um das Haar mit Feuchtigkeit zu versorgen eine kleine Menge Moroccanoil Smoothing Lotion im Haar verteilen. Um die Wellen aufzulockern mit Moroccanoil Bear Bristle Brush nach hinten ausbürsten.- Als Finish eine erbsengroße Menge Moroccanoil Smoothing Lotion in die Handflächen vertreiben eben und mit den Fingern gleichmäßig im Haar verteilen.Die Produkte:Moroccanoil® Treatment: Die einzigartige Formel beinhaltet Arganöl und dringt sofort in das Haar ein. Es wurde extra entwickelt um dem Haar seinen natürlich seidigen Glanz zurückzugeben und wirkt außerdem antistatisch. Es stärkt, pflegt und revitalisiert das Haar, während gleichzeitig das Trocknen beschleunigt wird. (€ 45,00 / 100 ml)Moroccanoil Dry Texture Spray enthält nährende Weizenproteine, die das Haar pflegen und mit Feuchtigkeit versorgen. Vulkanisch-mineralische Partikel und Harze sorgen für mehr Griffigkeit ohne das Haar unnötig zu beschweren oder klebrige Rückstände zu hinterlassen. Das Ergebnis: Ein müheloser Style, unkompliziert, langanhaltend und zerzaust. (€ 28,00 / 175 ml)Moroccanoil Glättende Lotion: Dieses leichte Styling- und unerlässliche Föhnprodukt bändigt das Haar, gibt langanhaltende Glätte und schützt vor Frizz. Glättende Lotion zähmt widerspenstiges Haar, gibt ihm Elastizität und Glanz und glättet die Haarstruktur. (€ 34,00 / 300 ml)



Bildinformation: Photocredit Cushnie et Ochs AW17, Hair by Moroccanoil Global Ambassador Antonio Corral Calero (Bildquelle: Jason Carter Rinaldi for Moroccanoil)