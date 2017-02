BEO auf der LogiMAT 2017: Rundumpaket für die Zollabwicklung

(fair-NEWS)

Die BEO GmbH präsentiert auf der LogiMAT in Halle 7, Stand 7C28 ihr Rundumpaket von Softwarelösungen für die Zoll- und Versandabwicklung. Im Fokus stehen dabei Systeme zur automatisierten Aus- und Einfuhr von Gütern sowie zur Exportkontrolle, Gefahrgutabwicklung, Präferenzkalkulation und Sanktionsprüfung. Außerdem stellt der Softwareexperte seinen neuen Leitfaden für eine erfolgreiche Exportkontrolle vor: Dieser thematisiert aktuelle Herausforderungen im Außenhandel und gibt exportierenden Unternehmen wertvolle Handlungsempfehlungen.Die BEO GmbH entwickelt leistungsfähige Softwarelösungen, die alle Prozesse rund um Versand, Transport, Export und Import abdecken. Außerdem passt der Zollexperte die Systeme kontinuierlich an aktuelle gesetzliche Vorgaben an und hält Datengrundlagen, wie beispielsweise Sanktionslisten, stets auf dem neusten Stand. Anwender profitieren so nicht nur von einer beträchtlichen Zeitersparnis bei der Zoll- und Exportabwicklung, sondern erhalten auch Rechtssicherheit. Die Vorteile der BEO-Lösungen: Die modularen und flexiblen Systeme können in bestehende Prozesse und IT-Strukturen integriert werden. KEP-Dienstleister, Speditionen, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der Zoll werden je nach Kundenanforderungen an die Versand- und Zollabwicklung angebunden. Alle Programme, die BEO auf der LogiMAT 2017 präsentiert, sind als Inhouse- oder Software-as-a-Service(SaaS)-Lösungen verfügbar. Darüber hinaus bieten die webbasierten Mietlösungen eine transparente und nutzungsabhängige Preisgestaltung. Auch kleinere Unternehmen mit wenigen IT-Arbeitsplätzen können so von den Vorteilen der BEO-Software profitieren. Wie Unternehmen darüber hinaus den Durchblick im Dschungel an Exportverordnungen behalten, erläutert der Softwareexperte in seinem neuen Leitfaden. Dieser thematisiert aktuelle Herausforderungen im Außenhandel und gibt exportierenden Unternehmen wertvolle Handlungsempfehlungen.



Bildinformation: (Bildquelle: ©chungkingFotolia)