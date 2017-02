Favorite song first

(fair-NEWS)

Fountain Valley, USA im Februar 2017 – Ob Rock, Klassik, Hip-Hop oder coole Beats - der handliche Premium-Lautsprecher Riva S von RIVA Audio liefert für jeden Geschmack den passenden Soundtrack in brillanter Qualität. Jetzt fragt das kalifornische Unternehmen alle Musikbegeisterten: „Welchen Song würdest Du als ersten auf Deinem neuen Riva S hören?“ Passend dazu verlost RIVA Audio vom 13. bis 17. Februar auf Facebook zwei seiner Miniklangwunder.Der Riva S bietet authentische Klangtreue für unverfälschten Musikgenuss. Die in den USA bereits patentierte Trillium™-Technologie sorgt für ein ausgewogenes räumliches Klangerlebnis trotz des handlichen Formats. Der soundstarke Begleiter bietet satte 30 Watt. Leistungsstark ist auch der Akku: Bei 70 dB muss er erst nach 13 Stunden Musikgenuss wieder ans Netz. Über den USB-Anschluss an der Rückseite lassen sich auch mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets unterwegs schnell am Riva S aufladen.Der Lautsprecher wird entweder über berührungsempfindliche, beleuchtete Tasten intuitiv gesteuert oder per App. Diese ist für iOS und Android erhältlich.Mit seinen Abmessungen von 191 mm x 64 mm x 66 mm bei 0,7 Kilo Gewicht lässt sich der Riva S problemlos transportieren – eine passende Tasche wird mitgeliefert. Dank mitgelieferter Stecker für US, UK, Asien und EU ist der Musikgenuss mit der kleinen Box grenzenlos.Riva S ist in drei Farbkombinationen erhältlich, in Schwarz mit Titan, Weiß mit Silber oder Weiß mit Gold.Der Bluetooth-Lautsprecher RIVA S ist zum UVP von 199,99 Euro inklusive MwSt. bei EP: Fachhändlern und in MEDIMAX Märkten erhältlich.Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der die RIVA Audio-Facebook-Fanseite liked oder schon geliked hat und in einem Kommentar zum Gewinnspiel eine Antwort mit seinem gewählten Song hinterlässt. Zu gewinnen gibt es zwei RIVA S Bluetooth-Boxen. Die zwei Gewinner werden per Zufall (Losverfahren) ermittelt und am 21.02.2017 per Vornamen und Kürzel auf der Facebook-Seite bekannt gegeben und per Messenger benachrichtigt. Jeder Teilnehmer kann nur eine Box gewinnen.Weitere Informationen zum Riva S erhalten Sie unter folgendem Link:Die Teilnahme- und Datenschutzbedingungen sind unter folgendem Link abrufbar: http://rivaaudio.de/gewinnspiel-februar-2017/



Bildinformation: Favorite song first