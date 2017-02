Carnival Cruise Line steuert Kuba an

(fair-NEWS)

München – Carnival Cruise Line steuert noch in diesem Jahr erstmals Kuba an. Nachdem die US-Reederei die notwendigen Genehmigungen erhalten hat, wird die Carnival Paradise am 29. Juni Havanna anlaufen. Es ist der Auftakt von insgesamt zwölf fünf- und sechstägigen Kreuzfahrten, die in 2017 ab/bis Tampa, Florida führen und auf ihrer Route auch in der kubanischen Metropole Halt machen.Dabei wird die Carnival Paradise nicht nur einen Tag lang vor Anker liegen. Dank des Übernachtaufenthaltes können Passagiere auch das Nightlife Havannas genießen.Die Preise der Kreuzfahrten werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.Weitere Informationen und Buchung unter www.carnivalcruiseline.de sowie in den Reisebüros.Ansprechpartner für Redaktionen:INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de *********************************Über Carnival Cruise LineMit 26 Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Carnival Horizon) und jährlich knapp 5 Mio. Passagieren ist Carnival Cruise Line eine der zwei größten Kreuzfahrt-Reedereien weltweit. Jüngstes Flottenmitglied ist die Carnival Vista (3.939 Passagiere), die im Mai 2016 ihre Jungfernfahrt absolvierte. Im April 2018 wird mit der Carnival Horizon ein weiterer Neubau zur Flotte stoßen, dem Ende 2019 erneut ein Schiff der Vista-Klasse folgen wird. Für 2020 und 2022 ist die Indienststellung von zwei weiteren Kreuzern terminiert.



Bildinformation: Die Carnival Paradise läuft in diesem Jahr erstmals Havanna an