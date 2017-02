massivum eröffnet die Gartensaison

(fair-NEWS)

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Februar 2017 – In der hellen Jahreszeit ziehen Ess- und Wohnbereiche jetzt ganz einfach nach draußen: Großzügige Ess- und Couchtische, komfortable Stühle, Sitzbänke und Sofas laden zu geselligen Stunden im Freien mit Freunden und der Familie ein, lässige Lounger, Liegestühle und bequeme Hängesessel bringen entspanntes Urlaubsfeeling direkt nach Hause. Auch in diesem Jahr stellt massivum wieder eine umfangreiche Auswahl an wohnlichen Outdoor-Möbeln vor, die dank witterungsbeständiger Materialien auch Aprilwetter und Mairegen unbeschadet überstehen. Die ersten Serien wie Elima, Jalta und Shiko sind bereits im Onlineshop des Möbelanbieters gelistet.Selbst wenn ein stabiles Azoren-Hoch noch auf sich warten lässt - mit stilvollen Sitzgruppen aus witterungsbeständigem Massivholz können Terrassen auch im unbeständigen Frühjahr schon stilvoll möbliert werden. So lässt sich jeder Sonnenstrahl bestens genießen. Gartenserie Elima wird aus massivem Teak hergestellt, das zum besseren Schutz sorgfältig geölt wurde. Mit der lässigen Sofa-Bank und dem passenden Sessel lassen sich harmonische Sitzgruppen auf der Terrasse gestalten. Die grauen Polster aus wasserabweisendem Stoff unterstreichen den zeitlos natürlichen Stil der stylischen Möbel wirkungsvoll. Für wichtige Outdoor-Accessoires wie Drinks, Bücher und die Sonnenmilch findet sich reichlich Platz auf den großen seitlichen Ablageflächen. Ein robuster Couchtisch aus gebeiztem Teak komplettiert das gemütliche Ensemble stilvoll. Der besondere Clou ist der abdeckbare Einsatz: Er bietet Platz für Snacks und Getränke oder kann dekorativ mit Blumen und Kräutern bepflanzt werden.Ob auf dem Balkon oder auf der Terrasse - mit einem Hängesessel lässt sich auch auf kleinem Raum eine kuschelige Entspannungszone einrichten. Das stabile Gestell von Shiko ist aus pulverbeschichtetem Stahl, der Sessel aus wetterfestem Polyrattan in Anthrazit. Das Material ist optisch kaum von Rattan zu unterscheiden, aber bestens für Outdoorbereiche geeignet. Das farblich abgestimmte Sitzkissen hat einen wasserabweisenden Bezug – so trotzt das lässige Relaxmöbel locker jedem kurzen Frühjahrsschauer und ist allzeit bereit, sobald die Sonne hervorblitzt.Auch das Gartenset Jalta muss nicht bei jedem Regenguss geschützt werden. Dunkelgraues Polyrattan in Kombination mit wasserabweisenden Sitz- und Rückenkissen machen die elegante Sitzgruppe wetterfest. Zwei Sessel, ein 3-Sitzer und ein Hocker lassen sich locker um den Couchtisch gruppieren – so entsteht im Handumdrehen ein Urlaubsparadies für die ganze Familie im eigenen Garten.Weitere Möbel und Inspirationen für den Außenbereich finden Wohnindividualisten unter https://www.massivum.de/gartenmoebel.Unter den folgenden Links sind Informationen zu den genannten Serien bzw. Möbeln aufgeführt:Elima:https://www.massivum.de/search/quicksearch#q%3DelimaShiko:https://www.massivum.de/haengesessel-shiko-10023922.htmlJalta:https://www.massivum.de/gartenmoebelset-jalta-10024059.html



Bildinformation: massivum eröffnet die Gartensaison