Zweite Auszeichnung für Craft-Beer-Becher von SAHM: Craftsman gewinnt GOOD DESIGNÃ® Award, Chicago

(fair-NEWS)

Elegant, aber trotzdem schlicht und funktional: Der für die urbane Craft-Beer-Szene entwickelte Becher Craftsman von SAHM punktet in Chicago durch innovatives Design und gewinnt den GOOD DESIGN® Award. Nach dem iF DESIGN AWARD ist dies bereits die zweite Auszeichnung für das Glas des weltweit erfolgreichen Anbieters von Gläsern für die Getränkeindustrie.Mit dem Craftsman hat SAHM einen ausdrucksstarken Craft-Beer-Becher entwickelt, der sensorische Eigenschaften und Funktionalität besonders gut vereint. Davon hat sich auch die Jury des GOOD DESIGN® Awards, Chicago, überzeugt und das Glas mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. "Wir freuen uns sehr, dass der Craftsman innerhalb kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal prämiert wird", berichtet Paul Goller, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der SAHM GmbH & Co. KG. Der von SAHM-Designerin Annette Neunzig entwickelte Becher unterstreicht durch seine geschwungene Form die unterschiedlichen Aromen der Biersorten auf differenzierte Weise und hebt vor allem fruchtige und florale Noten jedes einzelnen Craft-Bieres hervor. Durch die konzentrierte Führung des Bieres garantiert er höchsten Trinkgenuss, da zeitgleich alle relevanten Geschmacksbereiche der Zunge erreicht werden. So entsteht ein volles und gleichzeitig frisches Geschmackserlebnis. Aufgrund seiner Funktionalität eignet sich der Becher bestens für die urbane Barszene. Das Handling und die Reinigung sind besonders einfach. Der Craftsman wird maschinell gefertigt und ist in der Größe 54 cl erhältlich.



Bildinformation: (Bildquelle: SAHM GmbH & Co. KG)