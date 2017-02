Der Tag der Verliebten und die Partnervermittlung TTPCG

(fair-NEWS)

Madrid, 14.02.2017 - Nach und nach entwickelte sich der 14. Februar zum Tag der Verliebten, an dem heimliche Verehrer ihren Angebeteten ihre grosse Liebe offenbarten. Und Paare schrieben sich dann feurige Liebesbriefe. Ob sich die Legende vom heiligen Valentin allerdings tatsächlich so zugetragen hat, kann niemand mit Gewissheit sagen.Die Arbeit einer guten Partnervermittlung macht Partner glücklichDas Ergebnis der Arbeitsweise der Tim Taylor Partner Computer Group beinhaltet die Korrelation zwischen verliebt sein und anhaltendem Partnerglück. Aus diesem Grund verbindet die aussergewöhnliche Premium Partnervermittlung Tim Taylor den Valentinstag mit alljährlichen Aktionen.Frank und Martina waren in der Stadt der Liebe und sind heute ein EhepaarDen Valentinstag am 14. Februar 2013 vergessen Martina aus Darmstadt und Frank aus Frankfurt ganz bestimmt nicht im Leben. Beide wurden an diesem Tag Mitglieder der weltweiten Nummer eins in Sachen Partnervermittlung, der TTPCG. Und an diesem Tag gab es eine besondere Überraschung für neue <a href="www.partner-computer-group.com/pressespiegel/pressemitteilung_08022016.htm">Tim Taylor Mitglieder</a>. Die Überraschung bestand aus einem Gutschein zu einer Bahnreise mit dem ICE/AGV nach Paris. Weiter beinhaltete dieser Gutschein die Bahnreise vom Wohnort des Tim Taylor Mitglieds nach Frankfurt am Main und von dort die Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Paris und zurück. Sowie die Übernachtung in einem Mittelklassehotel. Zwar lernte Frank seine Martina schon im März 2013 kennen. Für den Industriemechaniker war die Zahnarzthelferin der dritte aktive Partnervorschlag von TTPCG. In Paris funkte es dann so richtig zwischen den beiden. Im Monat Mai 2014 heirateten die beiden. Die Hochzeitsplanung übernahm das Wedding Team der TTPCG. Die Hochzeitsreise ging nach Lazise einer italienischen Stadt am Gardasee, die zur Provinz Verona gehört.Aussergewöhnliches für Tim Taylor Mitglieder am 14. Februar 2017Im Februar bietet Tim Taylor neuen Mitgliedern eine sehr attraktive Bonusauswahl. Dazu kommen zum Valentinstag wirklich einmalige Überraschungen auf neue Tim Taylor Mitglieder zu. Am Valentinstag 2017 bekommen neue Mitglieder der Singlebörse mit Beratung eine Mini-Truhe Gold-Schätzchen exklusiv für Tim Taylor Mitglieder geschenkt. Durch eine sehr hohe Mitgliederzahl und eine einmalige Methode der Vermittlung ist die Chance sehr hoch, die Valentinstage der kommenden Jahre verliebt zu erleben.Ein neues Tim Taylor Mitglied erlebt einen besonderen TraumUnter neuen Tim Taylor Mitgliedern, deren Mitgliedschaft mit dem 14.02.2017 datiert, verlost das <a href="http://ttpcgvd.blogspot.com">Tim Taylor Team eine aussergewöhnliche Reise</a> - so aussergewöhnlich wie die Partnervermittlung Tim Taylor Partner Computer Group selbst. Der Gewinner - oder die Gewinnerin - fliegt first-class nach Las Vegas. Die Anreise zum Abflug-Flughafen ist ebenso dabei wie eine Übernachtung vor dem Abflug im Flughafen-Hotel. Der Glückspilz wird zu Hause mit einer Mercedes S-Class von einem Chauffeur abgeholt. Der Gewinner wohnt in Las Vegas in einem 5-Sterne-Luxushotel mit Wald und 30 m hohen Wasserfällen. Der Aufenthalt dort ist natürlich für das <a href="www.taylorgroup.ch/">Tim Taylor Mitglied</a> all inclusive. Der Glückliche wird während des Aufenthaltes in Las Vegas von seinem persönlichen Tour-Guide betreut, begleitet und es steht während des gesamten Aufenthaltes eine Luxus-Limousine mit Chauffeur bereit. Ein Ausflug zur Hoover-Talsperre ist vorgesehen. Diese befindet sich auf der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Nevada und Arizona, knapp 50 Kilometer südöstlich von Las Vegas im Black Canyon. An einem Tag erlebt der Gewinner oder die Gewinnerin Helikopter Flüge durch den Grand Canyon. Der Grand Canyon liegt zwar in Arizona ist aber von Las Vegas aus gut zu erreichen. An diesem Tag ist dazu von Tim Taylor persönlich ein ganz besonderes Überraschungsevent vorgesehen. Wieder am Heimatflughafen gelandet, wartet eine Mercedes S-Class mit Chauffeur für den sicheren Weg nach Hause mit jedem Luxus. Allerdings beschränkt sich die Chance der ultimativen Reise nach Nevada auf Mitglieder der TTPCG, die ihren Wohnsitz in der Schweiz, Österreich oder Deutschland haben. Neue Tim Taylor Mitglieder aus Spanien haben hingegen die Chance am Día de San Valentín einen Urlaub der Superlative auf Bora Bora zu gewinnen. Etwas haben Las Vegas und Bora Bora gemeinsam. Wer hier hinreist, könnte meinen, er sei im Paradies. Und es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit für alle neuen Tim Taylor Mitglieder. Alle Mitglieder dieser einmalig aufgestellten Partnervermittlung haben zeitnah den passenden Partner an ihrer Seite.Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Björn Staiger aus E 28046 Madrid gelesen. Vielen Dank dafür.



Bildinformation: Infos zu Tim Taylor Aktionen