Modernes Messen: Alkohol- & Drogenmesstechnik

(fair-NEWS)

Alkohol-Messtechnik: Produktvielfalt und Auswahl bei Alkoholtestern mit dem deutschen Spezialisten in Sachen Alkohol-, Drogenmesstechnik & MedizintechnikProduktvielfalt für jeden individuellen BedarfOb das Messen von Alkohol, Drogen, medizintechnisch-bedingten Anliegen (Blutdruck/Sauerstoff) – bei www.trendmedic.de gibt eine große Auswahl an passenden Produkten. Diese werden dem Kunden durch eine umfassende fachliche Kundenberatung erklärt, um nachher selbstständig vom Kunden/Klienten eingesetzt werden zu können.Zudem ist das Sortiment des Produktangebots über die alleinigen Geräte hinaus dahin erweitert, das alle wichtigen Ersatz- oder Verschleißteil, bzw. Verbrauchsmaterial lagernd sind. Die hohe Lieferbereitschaft inklusive eines 24h-Express-Versandservices bildet supplementär beste Bedingungen.Service kann für Alkoholtester der Marken Dräger, Envitec, Alcofind, BluePoint Medical (AlcoTrue) und AlcoReal übernommen werden, sowie regelmäßige Kalibrierungs- bzw. Wartungsarbeiten (via Naß- und Trockengas), welche innerhalb von 1-3 Werktagen angeboten werden. Ergänzend besteht die Möglichkeit, Mietgeräte für einmalige Gebrauch/Events unkompliziert zu erwerben.Atemalkohol VortestgeräteDie Verwendung von Alkoholtestgeräte, auch Alkomaten genannt, nahm über die letzten Jahre hinweg stetig zu, da die Gewissheit rund um Alkoholkonsum, wie zum Beispiel im Straßenverkehr oder Arbeitswesen, von großer Bedeutung ist .Die Geräte zur Messung unterscheiden sich durch die Art verwendeten/verbauten Sensoren. Hier gibt es die Infrarot-, und/ oder elektrochemische Messzellen, sowie als günstige Lösung auch Halbleiter-Sensoren.„Geräte in Schlüsselanhängergröße sowie „Gadgets“ für unter EUR 50,00 können und wollen nicht anbieten, aber mit unseren Modellen TM-Serie oder AlcoReal-Serie können wir solide Geräte mit elektrochemischen Sensor für den privaten & gewerblichen Einsatz ab 100 Euro dem Markt zur Verfügung stellen“, so Dipl. Betriebswirt (FH) Eric Schäfer - Inhaber und Geschäftsführer bei Trendmedic.Egal für welchen Einsatzzweck, Trendmedic bietet ein sehr großes, herstellerübergreifendes Angebot an.Varianten mit oder ohne Drucker (stationär oder mobil), Modelle mit medizinischer Zulassung, Geräte für Frankreich (Stichwort: Mitführpflicht) und Tester zum einmaligen Gebrauch sind lagernd und sofort lieferbar.