Reuthers präsentiert vier Special Event Touren für MotorradfansHarley Fans erwarten, dass im August/September 2018 das 115-jährige Jubiläum der Kultmarke Harley-Davidson in Milwaukee stattfindet. Biker aus der ganzen Welt werden sich dann in der Stadt am Michigansee versammeln, um an den Feierlichkeiten und Events zu Ehren von Harley-Davidson teilzunehmen.Grund genug für Reuthers, um mit vier Special Event Touren das passende Rahmenprogramm für jeden Harley-Davidson Liebhaber zu präsentieren. Jeder Motorrad-Fan träumt davon einmal die berühmte Route 66 entlangzufahren oder auf dem historischen Pony Express Trail die USA zu entdecken. Reuthers macht es möglich > <a href="http://reuthers.com/harley-davidson-115-jubilaeum-milwaukee.html">vier speziell konzipierte Eventpakete</a> decken verschiedene Routen und Zeiträume ab, sodass jeder Motorradfan auf seine Kosten kommt und dabei natürlich auch die Jubiläumfeier von Harley-Davidson in Milwaukee erleben kann.In Eigenregie oder mit GuideDie Teilnehmer können sich entscheiden zwischen einer Semi Guided Tour und einer Guided Tour. Bei der ersten Option ist der Biker auf sich allein gestellt, genießt jedoch durch das zur Verfügung gestellte Leihmotorrad, die festgelegte Route und die vorgebuchten Hotels höchsten Komfort. Die Guided Tour ist dahingegen das Non Plus Ultra Paket. Die Biker fahren als Gruppe mit einem Tour Guide. In diesem Paket sind auch die Tankkosten, Eintrittsgelder, Parkgebühren und vieles mehr enthalten.Traumreisen für BikerMit diesen sorgsam zusammengestellten Reisepaketen schafft es Hermann Reuther einmal mehr auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen und Träume wahr werden zu lassen. Ganz nach dem Motto: "Jubiläen muss man feiern!" Und für Biker gilt dies erst Recht, wenn es um Harley-Davidson geht.Pressemitteilung > <a href="http://reuthers.com/pressemitteilung-harley-davidson-115-jubilaeum-2018.html">115-jähriges Harley-Davidson Jubiläum naht: Reuthers präsentiert vier Special Event Touren für Motorradfans</a>



Bildinformation: Harley-Davidson Feierlichkeiten in Milwaukee