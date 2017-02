M-Files gehört zu den coolsten Cloud-Software-Anbietern

(fair-NEWS)

Ratingen, 15.2.2017 - M-Files, ein führender Anbieter von Lösungen, die das Management von Dokumenten und anderen Informationen revolutionieren, gibt bekannt, dass das Unternehmen als einer von "The 20 Coolest Cloud Software Vendors Of The 2017 Cloud 100" des US-Magazins Computer Reseller News (CRN) ausgezeichnet wurde.CRNs Liste der 100 coolsten Cloud-Computing-Anbieter wurde vor sieben Jahren eingeführt und dient als umfassender Leitfaden für die Welt der Cloud-Technologie. Sie bietet Kunden und Lösungsanbietern gleichermaßen einen guten Überblick. Das Channel-orientierte Magazin bewertet dazu eine breite Palette von Cloud-Anbietern nach verschiedenen Kriterien. Aus der Liste der Cloud 100 wurde nun die Top 20 im Bereich Software veröffentlicht, zu der auch M-Files gehört. Rick Whiting, Senior Editor bei CRN und CRN.com, erklärte zur Auswahl: "Die einen Anbieter sind cool, weil sie technisch führende Produkte anbieten, die anderen, weil sie die Verbreitung der Nutzung von Cloud-Software stärken."Aus Sicht der US-Redakteure des Magazins ist Cloud-Software der Treibstoff, der Unternehmen und ihre Mitarbeiter in die Lage versetzt, ihre Aufgaben noch schneller zu erledigen. M-Files wurde für das Produkt M-Files EIM ausgezeichnet, das eine neue, erweiterte Generation von Enterprise Content Management darstellt. Die Lösung läuft sowohl in der Cloud als auch On-Premise- sowie Hybridumgebungen. M-Files EIM wird ergänzt durch spezielle Lösungen für definierte Anwendungsgebiete wie Qualitätsmanagement oder Vertragsmanagement, die auf der Kernsoftware laufen."Wir fühlen uns geehrt, dass CRN M-Files als "coolen" Cloud-Software-Anbieter für 2017 ausgezeichnet hat", sagte Scott Erickson, Senior Vice President Channel Sales bei M-Files Corporation. "Wir sind bemüht, unseren Kunden beim innovativen Management wichtiger Informationen und Prozesse mit unseren Produkten auch eine sichere Cloud-Option zu bieten. Diese Auszeichnung durch CRN ist neben unserem starken Wachstum in diesem Bereich ein weiterer Indikator dafür, dass wir die Erwartungen der Kunden sehr gut erfüllen.""In der Akzeptanz für Cloud-Computing liegt der deutsche Markt insgesamt sicherlich noch hinter dem US-Markt, aber die Auszeichnung durch das US-Channel-Magazin CRN zeigt, dass das Thema Cloud auch für den Channel eine große Relevanz hat", ergänzt Jan Thijs van Wijngaarden, Channel Sales Manager Deutschland bei M-Files.Die Liste der CRN Top 20 Cool Cloud Software Vendors 2017 (M-Files auf Seite 7):Auf der Website finden Interessenten eine Guided Tour für M-Files EIM:



Bildinformation: M-Files gehört zu den 20 ‚coolsten’ Cloud-Software-Anbietern in der „CRN Cloud 100 List 2017“.