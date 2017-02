Cognitive Computing von Expert System eröffnet Versicherungen enorme Vorteile

(fair-NEWS)

Heidelberg, 15.02.2017: Das Schadensmanagement stellt für Versicherungsunternehmen eines der größten Kostenblöcke dar. Kognitive Technologien können Verantwortliche dabei unterstützen, durch die Analyse der Schadensmeldungen und das In-Beziehung-Setzen mit den jeweiligen Vertragsbedingungen, große Kosteneinsparungen zu generieren, die Bearbeitungszeiten drastisch zu verringern sowie gleichzeitig die Qualität und Effizienz zu steigern.Cognitive Computing in der Finanzwirtschaft:"Sprachverstehende Lösungen senken Kosten im Schadenmanagement"Donnerstag, den 23. Februar 2017 | 15:30 - 16:30 UhrIm Webinar von <a href="www.expertsystem.com/">Expert System</a> zeigt Joachim Lackner, Sales Director Financial & Insurance bei Expert System, durch aktuelle Praxisbeispiele und konkrete Einsatzszenarien im Bereich Schadenmanagement die Vorteile Kognitiver Technologien auf. Nach einer kurzen Einführung in die Software Cogito von Expert System erfahren Teilnehmer Best Practices aus aktuellen Projekten mit Versicherungsunternehmen, die den Schritt von der Theorie zur Praxis mit Expert System bereits gegangen sind. Das Webinar richtet sich an Verantwortliche, die sich für das Potenzial von semantischen Lösungen interessieren und mehr über die konkreten Einsatzszenarien einer intelligenten, sprachverstehenden Software erfahren möchten.<a href="www.expertsystem.com/de/webinar-sprachverstehende-losungen-senken-kosten-im-schadenmanagement-23-feb/"> www.expertsystem.com/de/webinar-sprachverstehende-losungen-senken-kosten-im-schadenmanagement-23-feb/ </a>



Bildinformation: (Bildquelle: Expert System)