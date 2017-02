(fair-NEWS)

Was das für die Erstausbildung und Weiterbildung in Unternehmen bedeutet und wie Personalentwicklungsabteilungen darauf reagieren müssen, sind dabei u.a. wichtige Fragestellungen.Dass Antworten gesucht werden zeigt die bereits jetzt vorliegende Anzahl an Anmeldungen. „Wir sind überrascht, dass dieses neue Format eines Online-Kongresses bereits im zweiten Jahr solche Kreise zieht.“ so die Gastgeberin des e-Trainer-Kongresses, Anja Röck.Das Motto des diesjährigen e-Trainer-Kongresses: "Schritte ins E-Learning - Anreizen! Anspornen! Anleiten!" bietet jedoch noch mehr Aspekte und Perspektiven.Digitale Themen direkt erleben ermöglichen dazu die Unternehmen Digital Samba SL mit OnSync und die TriCat GmbH in virtuellen 2D und 3D Räumen.Die Keynotes und Workshops bieten am ersten Tag Informationen zu Software & Tun, zur Kommunikation und um ungewöhnlich aktiv in E-Learning Szenarien zu sein. Ergänzt wird dies am zweiten Tag u.a. mit dem Blick in zwei eindrucksvolle E-Projekte von CyberMentor (Mentorenprogramm für Mädchen zu MINT Fächern) und Bik-für-alle (Barrierefreiheit im Internet).Eine virtuelle Abendveranstaltung am ersten Kongresstag bietet Aufstellungstechniken im Coaching-Szenario und den Austausch zu Best Practice in den Show-/Meetingräumen der 3D Lernwelten von TriCat Spaces.Derzeit stellen sich die Aktiven des e-Trainer-Kongresses näher vor unter: https://goo.gl/7yFes7 Kongressanmeldungen sind bis zum 29. März. 2017 möglich.



Bildinformation: Verschlafen Unternehmen, Weiterbildungsanbieter und Trainer die Digitalisierung?