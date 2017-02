Texter-Ausbildung im Texterclub: „Zertifizierte/r Werbetexter/in“ liefern hohe Qualität

(fair-NEWS)

Augsburg, 15.02.2017. Leider ist der Beruf des „Texters“ nicht geschützt. Um sich von der breiten Masse an mehr oder weniger kompetenten Mitstreitern abzuheben, bedarf es mittlerweile mehr als einer reinen Ausbildung. Aus diesem Grund gibt es für Absolventen der Texterclub-Seminare zusätzlich das Siegel zum/zur „zertifizierte/n Werbetexter/in“.Zertifizierte Werbetexter erhalten einerseits das Siegel, welches Sie für Werbezwecke frei nutzen dürfen. Andererseits werden sie auf einer speziellen Werbetexter-Website im Texterclub gelistet, die die Qualität der Ausbildung und die erworbenen Fähigkeiten ausführlich schildert. So haben nicht nur die Texter selbst einen Überblick über ihr erlerntes Wissen und Können – auch künftigen Auftraggebern dient diese Quelle als Beleg für die Kompetenzen des Texters."Bestätigung für mich, Orientierung für den Kunden. Endlich gibt's das Qualitätssiegel für professionelle Texter. Supertoll!" Sabine GüntzelWer sich für die Ausbildung in den Texterclub-Seminaren und das Siegel interessiert, findet sämtliche Informationen auf www.texterclub.de