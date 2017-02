Abfallbehälter 726: Dienstbarer Geist in wehrhafter Gestalt

(fair-NEWS)

In seiner massiven Ausführung, seiner kantigen Form und, so nicht anders gewünscht, in seiner zurückhaltenden Farbgebung versteht es der <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/abfallbehaelter-ascher/abfalbehaelter_produkte/serie-726/">Abfallbehälter 726</a>, eine deutliche Aufforderung zum Mülleinwurf auszusprechen, ohne dabei provokant zu wirken. Laden buntere Abfalleimer im öffentlichen Raum eher zu Übergriffen ein, fungiert der 726 auf zerstörungssüchtige Zeitgenossen diesbezüglich als Spiel- und Spaßverderber.Abfallbehälter sind eine wichtige Komponente der Freiraumgestaltung. Menschen im öffentlichen Raum sollen zumindest die Chance haben, ihren unterwegs entstandenen Müll halbwegs fachgerecht entsorgen zu können. Abfallbehälter, in welcher Form auch immer, müssen dafür auch auf größere Distanzen als solche erkannt werden können, ohne gleich die Szenerie optisch zu dominieren. Erstaunlicherweise sind gar keine besonderen Signalwirkungen erforderlich, die übliche ungefähre Erscheinung und Platzierung reicht dem umherschweifenden Auge meist schon aus, ein entsprechendes Behältnis zielsicher zu identifizieren. Für Planer sind dies wichtige Aspekte der Kommunikation und Interaktion, um den Einsatz von Außenmobiliar sinnvoll konzipieren zu können.Understatement für den professionellen EinsatzDie Thieme GmbH hat diesem Modell eine extrem hohe Robustheit und mechanische Widerstandskraft verliehen. Die Materialstärke und die stabile Bauweise machen ihn zum Idealmodell für Aufstellungsorte, an denen mit erhöhtem Vandalismusaufkommen zu rechnen ist. An seine Umgebung stellt <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/abfallbehaelter-ascher/abfalbehaelter_produkte/serie-726/">der 726</a> selbst keine Ansprüche, völlig uneitel kommt er mit einem sehr frequentierten Grillplatz ebenso zurecht wie mit einer Fußgängerzone oder einer gepflegten Grünanlage. Seine strenge Geometrie wird durch die Lochmuster der Seitenwände optisch aufgelockert, sie verleihen ihm ein gewisses Maß an luftiger Erscheinung.Ob aus Stahlblech oder V2A-Edelstahl, mit oder ohne integrierten Zigarettenschacht oder in welcher RAL- oder DB-Farbe auch immer, für den Kommunalbedarf ist der <a href="www.thieme-stadtmobiliar.com/de/produkte/abfallbehaelter-ascher/abfalbehaelter_produkte/serie-726/">Abfallbehälter 726</a> eine sichere Entscheidung. Die Material- und Verarbeitungsqualität wird den Anforderungen auch nach langer Zeit noch gerecht, die Entleerung des in drei Größen erhältlichen Abfallbehälters ist einfach zu bewerkstelligen.Mit den vielen verschiedenen Modellen und Modellreihen an Stadtmöbeln bietet die Thieme GmbH eine breite Auswahl an Abfallbehältern. In ihrer konsequenten Tauglichkeit für die Freiraumgestaltung und -nutzung sind sie auch eine erste Wahl für Unternehmen, die ihre Außenbereiche stilvoll und funktionell zugleich ausstatten möchten.



Bildinformation: Abfallbehälter 726 der Thieme GmbH