Die Wiedergeburt einer Ikone: Curio – A Collection by Hilton gibt sein Debüt in Puerto Rico mit dem El San Juan Hotel

SAN JUAN, Puerto Rico und FRANKFURT – 10. Februar 2017- Das El San Juan Hotel, ein luxuriöses Wahrzeichen, eine Lifestyle- und Unterhaltungs-Immobilie, gehört ab sofort zu Curio – A Collection by Hilton. Als Hiltons (NYSE: HLT) schnell expandierende weltweite Kollektion von unterschiedlichen Hotels des gehobenen oberen Marktsegments hat es Curio auf leidenschaftliche Reisende abgesehen, die lokale Entdeckungen und authentische Erfahrungen suchen. Die Anlage wird von LEÓN, MAYER & Co. geleitet, welcher zeitgleich auch Miteigentümer des Hotels ist, und von IMPRINT Hospitality und Aimbridge Hospitality mitverwaltet. Das 388-Zimmer-Hotel ist die erste Immobilie von Curio – A Collection by Hilton in Puerto Rico.„Wir sind stolz darauf, mit der heutigen Wiedereröffnung des El San Juan Hotel unser Wachstum in der Karibik mit der ersten Curio Collection Immobilie an diesem spektakulären Ort weiterzuführen“, sagte Mark Nogal, Global Head, Curio – A Collection by Hilton. „Als ein Hotel, das seine stolze Vergangenheit honoriert, gleichzeitig aber moderne Features bietet, welche heutzutage von neugierigen Reisenden erwartet werden, bietet die vollkommen umgebaute und modernisierte Immobilie den Gästen bei ihrem Besuch in San Juan wahrhaft authentische und außergewöhnliche Erfahrungen.“Das am Meer im Distrikt Isla Verde von San Juan liegende El San Juan Curio Collection by Hilton wurde ursprünglich 1958 mit Pauken und Trompeten eröffnet und war bei Prominenten wie Tony Bennet und Sammy Davis Jr. sehr beliebt. Es liegt zwei Meilen vom Pristine Strand entfernt, welcher kürzlich zum besten Urban Beach in den USA von USA Today's 10Best Readers’ Choice Awards gewählt wurde. Puerto Rico ist mit durchschnittlich 26 Grad Celsius und einigen der schönsten Stränden der Welt eine beliebte Destination für Reisende, die warmes Wetter bevorzugen und auf der Suche nach historischen, kulturellen und entspannenden Highlights sind.„In den 60er Jahren war Puerto Rico eine der meist besuchten Destinationen in den USA. Das El San Juan Hotel, Curio Collection by Hilton stand dabei im Zentrum von dynamischer Musik und der Unterhaltungsszene. Nach der 60 Millionen-Dollar-Restaurierung freuen wir uns, ein Hotel zu eröffnen, das der Geschichte von Puerto Rico gerecht wird und das legendäre Entertainment- und Musikprogramm des Hotels fortführt“, sagte Stefan Huber, Managing Director und General Manager, El San Juan Hotel. „Wir sind dankbar, ein Teil von Curio – A Collection by Hilton zu sein, einer einzigartigen Kollektion von außerordentlichen Hotels. Dazu bieten wir unseren Gästen und der Gemeinde authentischen Service, außergewöhnliche Unterkünfte, Restaurants und Entertainment.“Das Hotel wurde von Jeffery Beers International, einem der weltweit besten Hotel- und Restaurant-Designer, entworfen. Der moderne Look und die aufwendige Gestaltung sind überall präsent. Der Fassade des Hotels wurde komplett umgestaltet und ausgebaut. Außerdem gibt es eine eigens gestaltete Skulptur, die von der einheimischen Künstlerin Luis Torruella angefertigt wurde. Die knapp 2,5 Meter hohe Kugel schwimmt im Wasser und wurde von der engen Beziehungen des Hotels zu den Themen Musik, Tanz und Natur inspiriert. Die große Lobby besteht aus einer handgeschnitzten Mahagoni-Decke und einem ikonischen Kronleuchter. Die Zimmer, Suiten und Villen verfügen über warm getönte Steinfassaden, die eine entspannte, aber durchaus anspruchsvolle Atmosphäre vermitteln.Das El San Juan Hotel bietet fünf preisgekrönte Restaurants, die den Gästen verschiedenste kulinarische Erlebnisse bieten. Geleitet werden die Restaurants von Executive Chef Gonzalo Rivera, ehemaliger Executive Chef von Boca Beach Club, A Waldorf Astoria Resort. Das neue Restaurant Caña by Juliana Gonzalez wird außerdem diesen Frühling eröffnet. Küchenchefin Juliana Gonzales stammt aus Puerto Rico und arbeitet in beziehungsweise leitet seit 15 Jahren einige der vornehmsten Restaurants in Spanien und Miami. Zurück in San Juan eröffnet sie jetzt ihr erstes eigenes Restaurant in der Stadt. Das Restaurant repräsentiert eine neue Welle von sozialen und nachhaltigen Essgewohnheiten. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit örtlichen Landwirten, Fischern und kleinen Betrieben, um so ein originelles Konzept zu entwerfen, das Puerto Ricaner mit ihrem Kulturerbe verbindet und den Touristen eine völlig neue kulinarische Szene eröffnet.Zusätzlich zu den Restaurants bietet El San Juan einen über 1.000 Quadratmeter großen Ballsaal (der zweitgrößte Saal in San Juan), vier Pools, sechs Bars und den aufregenden El San Juan Beach Club. Im Laufe des Jahres wird das Hotel weitere Attraktionen einführen, wie beispielsweise neue innovative Events, geräumige und moderne Spa- und Fitness-Einrichtungen sowie kuratierte Restaurantkonzepte an neu-designten Orten.El San Juan Hotel, Curio Collection by Hilton ist Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Gästebonusprogramm der 14 Hotelmarken von Hilton. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über Hilton buchen, sparen Zeit und Geld und erhalten sofortigen Zugang zu Vorteilen, die keine Wünsche offen lassen. Dazu zählen exklusive Vergünstigungen, kostenloses W-LAN und der neue Hilton Honors Points & Money Regler, der es Mitgliedern ermöglicht, die Menge an Punkten und Geld, die für ein Zimmer genutzt werden sollen, flexibel zu bestimmen. So ist es möglich, die Punkte jederzeit und schneller für Hotelaufenthalte einzulösen.Mitglieder können ihre Punkte außerdem für Gratisübernachtungen, einmalige Veranstaltungen über die Hilton Honors Auktionsplattform oder Einkäufe auf Amazon.com mit Amazon Shop with Points einlösen.Mehr Informationen oder Reservierungsmöglichkeiten auf elsanjuanhotel.curiocollection.com oder direkt per Telefon +1-800-445-8667. Weitere Informationen zum El San Juan Hotel, Curio Collection by Hilton sowie hochauflösende Bilder finden Sie hier: news.curio.com/elsanjuan.In der Karibik verfügt Hilton bereits über ein Portfolio von fast 20 Hotels und Resorts, die geöffnet sind und Reisende willkommen heißen. Zusätzlich sind in der ganzen Region knapp zehn neue Hotels geplant.# # #Über Curio – A Collection by HiltonCurio – A Collection by Hilton™ (curio.com), 2014 eingeführt, ist eine globale Reihe von handverlesenen und gehobenen Hotels, die unabhängig denkenden Reisenden, die lokale Entdeckungen und authentische Erlebnisse suchen, entgegenkommt. Dabei wird die zusätzliche Sicherheit und Unterstützung, die mit dem Namen Hilton und dem preisgekrönten Hilton Honors Programm einhergeht, garantiert. Entdecken Sie die neuesten Geschichten auf news.curio.com, verbinden Sie sich mit der Marke auf Facebook, Instagram und Twitter oder informieren Sie sich über Entwicklungsmöglichkeiten auf hiltonworldwide.com/development.Über HiltonHilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global agierendes Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 14 internationalen Marken auf höchstem Niveau, das mehr als 4,900 Immobilien mit mehr als 800,000 Zimmern in 104 Ländern und Regionen beinhaltet. Hilton widmet sich seiner Mission weltweit das gastfreundlichste Unternehmen zu sein, indem es eine außergewöhnliche Erfahrung bietet, in jedem Hotel, für jeden Gast, zu jeder Zeit. Diese Marken umfassen Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Außerdem bietet Hilton das weltweit renommierte Bonus-Programm Hilton Honors® an. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Kanäle von Hilton buchen, erhalten Vorteile wie exklusive Vergünstigungen, welche eine flexible Zahlung mit Regler beinhaltet, die es Mitgliedern erlaubt auszuwählen wieviel Punkte sie mit Geld kombinieren möchten – ein exklusiver Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt, ebenso wie kostenloses W-LAN. Für weitere Informationen besuchen Sie Hilton bei news.hiltonworldwide.com oder bei Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube.Über IMPRINT HospitalityIMPRINT Hospitality ist ein Hotel und Restaurant Managementunternehmen, das sich auf die Lifestyle- und Luxussegmente spezialisiert. Im Jahr 2015 eingeführt, verfolgt es das Ziel durch seinen kulturorientierten Ansatz für hervorragenden Service und seine wichtigsten Unterscheidungsmerkmale einen Eindruck auf die Hotellerie zu hinterlassen. Weiter Informationen finden Sie hier: www.imprinthospitality.com



