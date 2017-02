World Wide Burger setzt neue Massstäbe für selbstgemachte Burger

(fair-NEWS)

ZusammenfassungAm 25.01.2017 wurde die Burgerwelt um ein Buch reicher werden. Aber es ist nicht irgendein Buch. 276 Seiten prall gefüllt mit 87 Burgerrezepten, dazu noch zahlreiche Rezepte für Buns, Saucen, Toppings und Fritten.5 wichtige AbschnitteDas Buch gliedert sich in 5 Abschnitte:• Einleitungsteil mit Vorwort des Autors und einem zusätzlichen Vorwort von Ted Reader, Burgerexperte und Buchautor aus Kanada• Bunrezepte• Rezepte für Saucen und Toppings• Burgerrezepte, thematisch unterteilt in verschiedene Kontinente• Frittenrezepte mit Craftbier-EmpfehlungenDer Focus: leckere Burger87 Burger sind eine ganze Menge und hier hat das Buch deutlich mehr zu bieten, als die bekannten Verteter wie Hamburger oder Cheeseburger. Ausgefallene Kreationen, die Adaptierung und Übertragung klassischer Rezepte in die Welt der Burger, aber auch verschiedene Rinderarten, wie z.B. Charolais, Galloway oder Wagyu kommen zum Einsatz. Selbst Exoten wie Känguruh, Krokodil oder Antilope stellen kein Hinderniss auf der Suche nach ausgefallenen und leckeren Burgerkreationen dar!Ein Punkt liegt dem Autor besonders am Herzen: es handelt sich um ehrliche Produktbilder, keine klassische Lwbensmittelfotografie. Alle Burger wurden frisch zubereitet, fotografiert und anschliessend auch warm gegessen. Somit hat der der Leser eine realistische Chance, mindestens die gleiche Qualität, wie auf den Bildern dargestellt, zu erreichen.Und das Feedback gibt dem Konzept Recht: begeisterte Leser berichten davon, dass sie endlich ein Buch haben, bei dem man ein nachkochbares Bild gezeigt bekommt. Es kein reines Bilderbuch, wie leider viele Kochbücher, sondern es ist ein Kochbuch von einem Burgerfreak für Gleichgesinnte!Das Buch ist entweder mit persönlicher Widmung (zzg. Versandkosten) direkt beim Autor unter heiko@blumentritt.net oder versandkostenfrei über Amazon unter bit.ly/WWBurger erhältlich.Zahlen, Daten, Fakten• 276 Seiten• Edler Hochglanzdruck auf 135 g/m2 Papier• Hardcover-Einband• Gesamtgewicht: 1025 Gramm• Veröffentlichungstermin: 25.01.2017• Preis: EUR/CHF 39.99



Bildinformation: World Wide Burger präsentiert vom Autor Heiko Blumentritt aus Widnau