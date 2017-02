KLAM Marketing Reutlingen: Stickerei und Textil Marketing mit Profil

(fair-NEWS)

Eine Stickerei ist die hochwertigste Form der Textilveredelung. Sie kann auf nahezu jedem Kleidungsstück angebracht werden. Alle Arten von Textilien, wie z. B. Caps, Poloshirts, T-Shirts oder Hemden, eigenen sich besonders gut für diese Art der Textilveredelung. Ein Corporate Textil Design trägt zum positiven Image eines Unternehmens bei. Die Mitarbeiter sind CI konform gekleidet und hinterlassen einen wertigen Eindruck bei Kunden.Die Stickerei ist eine der ältesten Formen der Textilveredelung, die schon bei den alten Ägyptern, den Römern und Griechen für die Aufwertung ihrer Kleidungsstücke genutzt wurde – ein Trend, der bis heute sehr beliebt ist. Durch das Besticken können Textilien individuell gestaltet werden. Eine Stickerei wird heute besonders gern für Berufsbekleidung genutzt, da sie hochwertig, robust und langlebig ist. Ein Corporate Textil Design unterstützt das Image eines Unternehmens am Markt und die Mitarbeiter sind standesgemäß und CI konform gekleidet. Das Besticken hat eine lange Tradition in der Textilveredelung, wird jedoch heutzutage nicht mehr von Hand, sondern mit Hilfe moderner Stickmaschinen aufgebracht. Durch moderne, computergesteuerte Textilstickerei ist es heutzutage einfacher, wirkungsvolle Werbung auf Textilien aufzubringen – sogar aufwändige Motive von Firmen und Vereinen lassen sich so in Stickereien umsetzen.Stickereien sind waschfest, langlebig und robust. Sie halten verschiedensten Herausforderungen, beispielsweise auch die an Sportbekleidung, stand. Die Garne für eine Stickerei sind auf Langlebigkeit und hohe Farbbrillanz ausgelegt und bleiben auch bei hohen Belastungen in ihrer Optik erhalten. Welche Textilien bestickt werden sollen, spielt im Prinzip keine Rolle. Bei jedem Auftrag wird für das Motiv ein spezielles Stickprogramm erstellt, das jederzeit bei Nachbestellungen oder auf unterschiedlichen Textilien abgerufen werden kann. Auch nach Jahren ist das jederzeit möglich.Die Bandbreite für ein Firmenlogo ist groß. Ob auf dem Kragen des Businesshemdes oder der Bluse, auf dem Cap für die Mitarbeiter – oder zu Werbezwecken, auf dem T-Shirt oder der Arbeitskleidung, eine Bestickung macht immer eine gute Figur und fällt auf. „Ein Firmenlogo fungiert immer auch als Visitenkarte. So werden Firmenlogos designt, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen und die Botschaft des Unternehmens zu verbreiten. Deshalb sollte man auch bei der Textilveredelung von Berufsbekleidung keine Abstriche machen und sich für die qualitativ hochwertige Stickerei entscheiden.“ Otto Rall, Geschäftsführer von Rolladen Rall, nutzt diese Art der Textilveredelung für sich und seine Mitarbeiter und ist sich der positiven Wirkung absolut bewusst.Wie für alle Sparten im Geschäftsleben, gibt es auch für die marketingorientierte Textilveredelung Spezialisten. Die KLAM Marketing aus Lichtenstein hat sich seit mehr als 30 Jahren dem textilen Marketing verschrieben und kann in diesem Bereich absolut zu den erfahrenen Spezialisten gezählt werden. Für eine Bestickung gibt es unterschiedliche Sticktechniken – von 3D- über Direktstick bis hin zur Bestickung von Applikationen und Labeln. KLAM Marketing in Lichtenstein Unterhausen bietet die verschiedenen Prozesse und Produkte an.Das Unternehmen- als produzierende Agentur- hat beste Verbindungen zur Textilbranche in Europa und Asien. Komplett individualisierte Firmenkleidung kann genau nach Kundenwunsch gefertigt werden. Das ist sogar nach Pantone Farbfächer möglich. Und als speziellen Service für ihre Kunden, z.B. Rolladen Rall, hält die KLAM Marketing auf Wunsch auch komplette, fertig konfektionierte Firmenkleidung auf Abruf bereit.Der Dienstleistungs-Spezialist legt bei allen Aufträgen größten Wert auf die Kundenzufriedenheit. Durch Information und Kommunikation wird das für den Kunden bestmögliche Ergebnis erzielt. "Je schneller ein Kunde die Ware nach seinen Vorstellungen erhält, desto früher kann er sich über seine veredelten Textilien freuen. Der Kunde und wir sind zufrieden." So Maic Klam Geschäftsführer der KLAM Marketing. Und die zahlreichen positiven Rückmeldungen seiner Kunden geben ihm Recht.Weitere Informationen: www.klam.de Agentur:



Bildinformation: Kundenbeispiele für verschiedene Materialen