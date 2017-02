Nächste Trainerausbildung mit Barbara Messer startet am 20. April 2017

(fair-NEWS)

Trainerausbildungen gibt es viele auf dem Markt. Doch nur wenige können sich als exzellent auszeichnen. Eine, deren Trainerausbildungen auf jeden Fall in diese Kategorie gehören, ist Barbara Messer, deren nächste Ausbildungsreihe am 20.04.2017 startet. Ihre Ausbildungen für Trainerinnen und Trainer haben gleich mehrere Aspekte, die für Qualität und Nachhaltigkeit stehen.Bei Barbara Besser steht die Trainerpersönlichkeit sehr im Fokus der Ausbildung. Das vielfach begründete Wort Authentizität bekommt hier Leben und Futter, weil eben auch blinde Flecken angeschaut werden: Mit was wirkt eine Trainerpersönlichkeit? Wie agiert sie? Wie transportiert sie ihre Werte und ihren Inhalt? Und darauf abgestimmt die Frage: Wie setzt sie Methoden ein?Weiterhin arbeitet Barbara Messer mit den Trainerinnen und Trainern sehr intensiv an anderen Methoden und hinterfragt, welche wirklich wertvoll sind. Dabei macht die Trainingsexpertin noch mal den Unterschied: "Es sind keine Spiele, die hier gemacht werden, wenn"s langweilig ist ... sondern die Methode steht für sich. Sie ist immer sinngebunden und hat einen Bezug zum Inhalt, zum Verlauf des Trainings, zur Zielsetzung des Trainings."Was sicherlich als weiterer Unterschied gesehen werden kann, ist die Nahbarkeit eines Trainers. In Messers Trainerausbildung erscheint der Mensch in seiner ganzen Person: "Man sieht ihm zu, wie er arbeitet. Es gibt wenig Attitüden, keine Oberflächlichkeit und es ist eine Mischung aus echtem Trainingshandwerk und sehr viel eigenem Gestaltungsraum, den jeder Trainer und jede Trainerin für sich entdeckt - sich quasi die eigene Trainingswelt schafft - und auch inhaltlich, methodisch und durch die eigene Persönlichkeit füllt."Zudem ist diese Ausbildung zertifiziert, da Barbara Messer an einem seriösen und zielgebundenen, ökonomischen und effizienten Trainingshandwerk liegt. "Es hat ein festes Fundament, ist nachweisbar und überprüfbar und schließt mit einer hohen Qualität ab", schließt die Trainer-Expertin.Die nächste Trainerausbildung startet am 20. April, das 1. Modul geht bis zum 23. April 2017. Insgesamt besteht diese Ausbildung mit Barbara Messer aus 4 Modulen und endet am 19. November 2017 mit der Zertifizierung.Mehr zur Trainerausbildung finden Sie <a href="www.barbara-messer.de/trainerin/trainer-ausbildung/">hier</a>.Weitere Informationen über Barbara Messer unter: <a href="www.barbara-messer.de"> www.barbara-messer.de</a>



