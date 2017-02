Jubiläum im Weingut Alois Lageder: Die Summa feiert 20. Geburtstag

(fair-NEWS)

Passionierte Winzer mit einer Vision, versammelt auf einer intimen Veranstaltung, das ist die Summa. Zum runden Geburtstag präsentiert sich die von Spitzenwinzer Alois Lageder vor zwanzig Jahren ins Leben gerufene Weinmesse hochkarätig und komprimiert. Am Sonntag, dem 9. April 2017, versammeln sich zum Jubiläum über 80 Top-Winzer aus Italien, Österreich, Frankreich, Deutschland und Übersee im nahe Bozen gelegenen Margreid in Südtirol. Am Vorabend findet ein exklusives Walking-Wine-Dinner mit Spitzenköchen wie Zwei-Sterne-Koch Norbert Niederkofler und weiteren renommierten Kollegen statt.Frankfurt / Margreid, Februar 2017. Alois Lageder hat schon immer anders gedacht, vieles hinterfragt und neu gestaltet: Vor 20 Jahren hat er die Summa gegründet, damit Besucher sich in kleinem Rahmen auf die Weine konzentrieren und intensive Gespräche mit den Winzern führen können. Über die Jahre hat sich die Summa zu einem wichtigen Weinevent entwickelt, das zeitgleich zur Vinitaly stattfindet und zum 20. Geburtstag über 80 Weingüter aus Italien, Österreich, Deutschland, Frankreich und Übersee versammelt. Darunter befinden sich zahllose renommierte Namen wie Castello di Ama, F.X. Pichler oder Robert Weil. Die Veranstaltung richtet sich an Fachbesucher, aber auch für private Weinliebhaber gibt es ein Kartenkontingent.Der besondere Charakter der Summa entsteht dabei nicht nur durch die Anwesenheit eines Mitglieds von jedem ausstellenden Weingut. Auch die Räume für die Präsentation der Weine, die Palazzi des Weinguts Alois Lageder, schaffen eine besonders intime Atmosphäre. Ein Teil der Winzer wird seine Weine wieder in Casòn Hirschprunn aus dem 13. Jahrhundert präsentieren. Passend zum 30-jährigen Jubiläum des wohl bekanntesten Weines des Hauses, des Löwengangs, öffnet Alois Lageder zum ersten Mal die Räume des Tòr Löwengang aus dem 16. Jahrhundert, in dem die Familie die Kriegsjahre verbracht hat.„Wenn man so will, stehe ich für die Vergangenheit der Summa, ich habe die Messe definiert und etabliert. Dass sie nach 20 Jahren immer noch so erfolgreich ist, macht mich sehr stolz. Mein Sohn Alois Clemens ist seit Anfang 2015 fest im Betrieb dabei und wird nicht nur dem Weingut, sondern dank der Unterstützung meiner Tochter Anna auch der Summa den Weg in die Zukunft bereiten“, sagt Alois Lageder.Um das Jubiläum der Summa angemessen einzuleiten, findet am Vorabend ein Walking-Wine-Dinner statt. „Die Summa steht ganz klar für Wein, aber auch der Spitzenküche widmen wir einen eigenen Abend. Dafür öffnen wir unsere historischen Ansitze Casòn Hirschprunn und Tòr Löwengang“, so Alois Clemens Lageder. Zum Walking-Wine-Dinner beteiligt sich der Südtiroler Zwei-Sterne-Koch Norbert Niederkofler als Partner. Niederkofler hat über viele Jahre immer wieder für die internationalen Gäste der Summa gekocht und ist mit der Familie eng verbunden. 2016 hat er die Initiative „Care’s“ gegründet, um Köche aus aller Welt zu vereinen, die seine Vision vom nachhaltigen und ethisch korrekten Umgang mit Zutaten, Produkten und der Natur teilen. Care’s ist auch beim Walking-Wine-Dinner verantwortlich für das Zusammenspiel von Gastköchen wie Newcomer Anatoly Kazakov aus dem Moskauer Selfie Restaurant, das zum bekannten White Rabbit gehört, Thorsten Probost aus dem Fünf-Sterne-Superior-Hotel Burg Vital Ressort in Oberlech, den beiden Sterneköchen Giancarlo Morelli aus dem Restaurant Pomiroeu und Bottura-Schüler Yoji Tokuyoshi aus dem gleichnamigen Restaurant in Mailand. Außerdem sind die Costardi Brothers dabei, die im Hotel Cinzia in Vercelli nahe Mailand mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind. Unterstützt wird die Veranstaltung von Hannah & Elia aus Vahrn in Südtirol, die auf gehobene Events spezialisiert und seit langem Partner des Weinguts Alois Lageder sind. An insgesamt sieben Stationen gibt es unterschiedliche Gerichte, die beim gesetzten Teil der Veranstaltung am Tisch serviert werden, und über 60 Weine stehen zur Verkostung bereit. Für passende Partystimmung im Weingut Alois Lageder sorgt eine ganz besondere Band, die Germany’s Best Club Band.Das Walking-Wine-Dinner findet am Samstag, dem 8. April 2017, ab 19 Uhr im Weingut Alois Lageder in Margreid statt. Die Karten kosten 190 Euro und beinhalten Speisen und Getränke. Die Summa findet am Sonntag, dem 9. April 2017, von 10 bis 18 Uhr ebenfalls im Weingut Alois Lageder statt. Die Ticketpreise liegen bei 80 Euro pro Person, Fachbesucher zahlen einen reduzierten Kostenbeitrag von 30 Euro. Von der Vinitaly gibt es einen Shuttle-Service, der Besucher ins Weingut Alois Lageder und wieder zurück bringt. Die Anmeldung erfolgt unter www.summa-al.eu , dort sind auch weitere Informationen zu finden.Ein kurzes Teaser-Video zur Summa gibt es unter https://vimeo.com/195297191