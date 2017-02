Voller Energie in den Fitness-Frühling

(fair-NEWS)

Heilbronn, 15. Februar 2017. Mit der neuen Frühjahr/Sommer-Kollektion hat ENERGETICS erstmalig eine Linie für Männer im Programm. In Anspruch und Optik bleibt die Fitnessmarke von INTERSPORT weiter ihrer Erfolgsphilosophie treu: Ob für Frauen oder Männer - die neue Kollektion kombiniert angesagte Looks und Styles mit hohem Funktionalitätsfaktor. Dynamisches Colorblocking, trendstarke Prints und coole Schnitte machen aus Sportkleidung Fashion-Statements. Besondere Funktionselemente wie Kompressions- oder Shaping-Materialien unterstützen außerdem den Trainingseffekt. Die ENERGETICS Frühjahr/Sommer-Kollektion ist ab sofort exklusiv in INTERSPORT-Fachgeschäften erhältlich.Endlich auch für MännerMänner konnten bisher nur neidisch auf die ENERGETICS-Outfits ihrer Trainingspartnerinnen schauen. Mit der Frühjahr/Sommer-Kollektion ist das vorbei: Jetzt gibt"s coole Trainingsoutfits auch für ihn. Neben hoher Funktionalität und optimaler Passform kommt dabei der sportliche Look nicht zu kurz. Die Tight Fergus unterstützt mit ihrer Kompressionsfunktion die Blutzirkulation während des Trainings und damit auch die Regeneration der Muskeln. Das Kapuzen-Longsleeve Farell sieht nicht nur gut aus, auch in Sachen Funktion hat es einiges zu bieten: die strukturierte Innenseite sorgt für optimale Klimaregulierung und hat einen wärmenden Effekt. Energiegeladene Farben wie orange und yellow light der T-Shirts, wie zum Beispiel beim T-Shirt Maverick, verleihen selbst für das letzte Übungsset noch richtig Power.Starke Farben, ergonomische Schnitte: die Adiva-KollektionDie leuchtenden Farben orange light und green lime setzen auch bei der neuen Adiva-Kollektion die Akzente - als Uni-Farbe oder in trendigen Allover-Prints. Mesh-Einsätze verbessern beim Shirt Galarna die Luftzirkulation. Die schmalgeschnittene Capri-Tight Kapance im dynamischen Allover-Druck und die Shorts Kally garantieren nicht nur eine schöne Silhouette, sondern auch einen perfekten Sitz. Selbst bei Power-Kicks verrutscht nichts.Im Einklang mit sich selbst: WellfitHier ist alles im Fluss: Die Wellfit-Kollektion prägen angenehm weiche Materialien. Die neuartige Seamless-Verarbeitung, eine fast komplett nahtlose Rundstrick-Technik, bietet federleichten Tragekomfort. Besonders schön zur Geltung kommt das Material bei den lässig-weit geschnittenen Shirts. Die tonal abgestimmten Jacquard-Blockstreifen machen die Tight Kadria auch modisch zum Hingucker - passend zum Tank-Shirt Galfreda. Weite Armausschnitte verleihen viel Bewegungsfreiheit und machen das Shirt auch zu einem tollen Überzieher.Coole Streetstyles: AthleticsIn der Athletics-Kollektion sorgt der lässig-smart wirkende Farbmix aus Schwarz, Grau und knalligem Pink für Dynamik. Ein innovativer Materialmix aus Baumwolle und Tech-Fleece verleiht den Tank-Tops, Shirts und Tights hohe Elastizität, gleichzeitig bleiben die Produkte auch nach vielen Workouts und Waschgängen in Form. Besonderes Highlight der Athletics-Linie ist das Tank-Shirt Cumbra: Slogan-Prints in gecrackter Optik motivieren zu Höchstleistungen. Kontrastbündchen und Sweat-Optik der Cibus-Shorts unterstreichen den sportlichen Streetstyle der Kollektion.Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:



Bildinformation: Mit der neuen Frühjahr/Sommer-Kollektion hat ENERGETICS erstmalig eine Linie für Männer im Programm. (Bildquelle: ENERGETICS)