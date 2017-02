PRIOR1 geht mit Jansen Communications an den Start

(fair-NEWS)

Die PRIOR1 GmbH mit Hauptsitz in Sankt Augustin und bundesweiten Niederlassungen, setzt ab sofort in allen Belangen rund um die Kommunikationsarbeit auf die Unterstützung der Jansen Communications. Der Spezialist für die Beratung, Planung und Realisierung nachhaltiger Rechenzentren war auf der Suche nach externer Unterstützung, die langjährige Erfahrung in der IT-Sicherheitsbranche mitbringt. "Wir suchten einen Partner, der unsere Kommunikation strategisch begleitet und auf den Punkt bringt", so Anja Zschäck, verantwortlich für die Bereiche Organisation und Marketing bei der PRIOR1 GmbH. Jansen Communications konzentriert sich ausschließlich auf technisch geprägte Nischenmärkte mit ihren hochkomplexen Themen und hat den Anspruch, sich tief in die Spezialthemen ihrer Kunden einzuarbeiten. "Unser Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der PRIOR1 bundesweit maßgeblich zu erhöhen und damit einhergehend im Print- und Onlinebereich unverwechselbare Spuren zu hinterlassen. So werden neben unseren Kunden, Produkten und Dienstleistungen auch unser soziales Engagement, wie beispielweise für Plant for the Planet, ins rechte Licht gerückt", freut sich Anja Zschäck.



Bildinformation: Anja Zschäck, Leitung Organisation und Marketing bei der PRIOR1 GmbH