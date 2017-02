Gewerbewochen 2017 - Hochsaison für Autohaus Heiter

(fair-NEWS)

Im Vorfrühling 2017 schafft Ford Investitionsanreize: Mit den Gewerbewochen bei den Vertragspartnern vor Ort! Für das Autohaus Heiter als wichtigen Mobilitätspartner für Unternehmen im Raum Osnabrück, sind die Gewerbewochen Hochsaison: Schließlich kommen bedarfsgerechte Fahrzeuge, persönliche Betreuung und flexible Serviceleistungen beim Ford Gewerbepartner Heiter aus einer Hand.Die aktuelle Ford-Modellpalette macht das Umsteigen für Gewerbekunden leicht: Im PKW-Segment präsentiert Ford eine komplette Range - vom Kleinwagen Ford KA+ bis zum SUV-Flaggschiff Ford Edge. Der Nutzfahrzeugbereich wird von smarten Courier-, Connect- und Custom-Versionen des beliebten Ford Transits beflügelt. Noch bis Ende März sind die Angebote speziell an die Betreiber kleiner und mittelgroßer Fuhrparks zugeschnitten, zum Beispiel mit einer Null-Prozent-Finanzierung beim Kauf von Kastenwagen und Kleintransportern. Die Gewerbewochen im Überblick auf www.autohaus-heiter.de Mit einem neuen Turbodiesel-Aggregat überzeugen die Transit-Modelle derzeit Sparfüchse, die Verbrauchswerte und Kraftstoffkosten im Blick haben. Der EcoBlue Turbodiesel löst den bisherigen 2,2 Liter TDCi-Turbodiesel ab und ist in drei Leistungsstufen verfügbar: 105, 130 und 170 PS.Mit dem EcoBlue einher geht ein deutlich geringerer Verbrauch: Bei einer Laufleistung von 130.000 Kilometern und einem angenommenen Dieselpreis von im Schnitt 1,36 Euro pro Liter soll der Besitzer eines Transit Custom mit dem 105 PS starken Motor gegenüber dem bisherigen Modell eine Einsparung von bis zu 1.600 Euro realisieren können. Die Betriebskosten senkt auch das auf bis zu 60.000 Kilometer oder 24 Monate erweiterte Service-Intervall. Infos zur aktuellen Nutzfahrzeug-Palette auf www.autohaus-heiter.de Wer seinen Fuhrpark lieber mit Pkw aufrüsten will, kann im Rahmen der Gewerbewochen mit nochmals verbesserten Leasing-Angeboten rechnen: Als günstiger "Flotten-Flitzer" sticht der neue sportliche Ford Fiesta ST heraus, der noch bis Ende März mit attraktiven Konditionen ausgestattet wird. Am oberen Ende der Skala wartet der Ford Edge Vignale als "rollender Chefsessel". Insgesamt senkt Ford die Leasingraten für 22 Modelle, sofern ein Vertrag bis 31. März 2017 abgeschlossen wird."On top" gibt es das optionale Full-Service-Paket für weniger als einen Euro netto pro Monat. Enthalten sind darin Wartung und Inspektion, Verschleißreparaturen, Verbrauchsmaterial, Abschleppkosten sowie HU und AU. Die Kunden erhalten damit höchstmögliche Kalkulationssicherheit und können den Leistungsumfang auf Wunsch auch um weitere Bausteine ergänzen. Wie wäre es etwa mit einem Reifen-, Tank- oder Versicherungs-Service?



