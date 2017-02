Stiftung Warentest Finanztest zum PKV-Tarifwechsel

(fair-NEWS)

In der Ausgabe 03.2017 berichtet die Stiftung Warentest in ihrem Heft Finanztest zum Thema PKV-Tarifwechsel gem. § 204 VVG. Der Download des Artikels steht für € 2,50 unter ( www.test.de/pkv-tarifwechsel ) bereit. Die Tarifoptimierung in der privaten Krankenversicherung wird als steiniger Weg bezeichnet. Betrachtet man die vielen kleinen und großen zu überwindenden Hindernisse, so ist dieses Bild wohl zu Recht gewählt. Dennoch sollte jeder Versicherte der PKV alle paar Jahre seinen Tarif auf mögliche Einsparmöglichkeiten checken. Da sind schnell mal 200 EURO Sparpotential im Monat drin. Wer alleine nicht mit seiner Versicherung klar kommt, kann sich von einem externen Berater helfen lassen. Welche Kosten entstehen? Die Angebote liegen laut Stiftung Warentest zwischen kostenlosen Beratern und tausenden EURO Gebühr. Alle Anbieter verfügen über eine staatliche Zulassung und die entsprechende Ausbildung.Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel ist die hc consulting AG ( www.hcconsultingag.de ) aus Köln. Die Kunden der folgende PKV-Unternehmen können kostenlos und vollumfänglich zum PKV-Tarifwechsel beraten werden:Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa und Württembergische.