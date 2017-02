ELO-ECM im Zeichen des digitalen Informationsmanagement

(fair-NEWS) Stuttgart, 15.02.2017 – ELO Digital Office ist auf der diesjährigen CeBIT wieder in Halle 3 an Stand F30 vertreten. Die Messe öffnet ihre Tore unter dem Motto „D!CONOMY - NO LIMITS“. Der größte Schauplatz für Digitalisierung weltweit präsentiert alle bedeutenden Technologien des digitalen Wandels. Dazu gehört auch das Enterprise-Content-Management (ECM) als ideales Fundament, um Geschäftsmodelle zu transformieren. Im Rahmen dessen stellt ELO die Version 10.1 seiner ECM-Suite vor, die um das Modul ‚ELOanalytics’ erweitert wurde. Ziel ist eine optimierte Informationsanalyse im Unternehmen. Darüber hinaus hat der Stuttgarter ECM-Hersteller seine Reihe an Business Solutions um eine Lösung für das Wissensmanagement ausgebaut.



Mit der ELO ECM-Suite 10.1 – welche die Mittelstands-Software ELOprofessional sowie das High-End-System ELOenterprise umfasst – verschreibt sich ELO einer noch effizienteren Dokumentenverwaltung. Überarbeitet wurden insbesondere die Suchfilter, der Java- und Web-Client sowie verschiedene Clients für Microsoft Office. Ergänzt wurde die Möglichkeit, in Formularen eine Unterschriftskomponente zu verwenden. Im Fokus steht einerseits das mobile Arbeiten bzw. der Zugriff auf das Archiv von unterwegs mit Hilfe der ECM-App ‚ELO for Mobile Devices’. Andererseits gewinnt auch die nahtlose abteilungs- bzw. unternehmensübergreifende Team-Kommunikation mit den ELO Collaboration Tools an Bedeutung.



Neu ist das Modul ‚ELOanalytics’. Es stellt Unternehmenswissen ‚on demand’ bereit, bereitet dieses grafisch auf und ermöglicht die Auswertung des gesamten Datenbestandes nach definierten Kriterien in Sekundenschnelle. Selbstverständlich lässt sich die Produktkomponente nahtlos in Kombination mit den Business Solutions nutzen.



Die Business Solutions wurden nun um eine Lösung für Wissensmanagement erweitert. Das bisherige Portfolio umfasst neben dem Besucher-, Vertrags- und Rechnungsmanagement auch die digitale Aktenverwaltung in Behörden.



Mit auf dem ELO-Stand vertreten sind wie jedes Jahr zertifizierte ELO Business-Partner, die branchenspezifische und individuelle Lösungen basierend auf der ELO-Software präsentieren. Dies sind im Einzelnen: Actiware, Applied international informatics, Gerling Consulting, Id-netsolutions, Konica Minolta, Modus Consult, Nexory, Nord West Business Consult, Pcm, Prodatis Consulting sowie SideStep. Vertreter der internationalen ELO-Niederlassungen vervollständigen das Messeteam.