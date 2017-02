Moderne Lichtsteuerung in der Arztpraxis

(fair-NEWS)

Hilpoltstein, 15. Februar 2017 – Barrierefrei, modern, hell und freundlich – so wünschte sich Dr. Anton Fischer seine neue Hausarztpraxis in Hilpoltstein. Um dies zu erreichen, war zunächst jedoch ein kompletter Umbau notwendig, da sich in dem Gebäudeabschnitt zuvor eine Bäckerei befand. Im Oktober 2016 begannen die Umbauarbeiten und die LMT Leuchten + Metall Technik GmbH aus Hilpoltstein plante das auf die völlig neu gestalteten Räume und Wünsche des Allgemeinmediziners abgestimmte Beleuchtungskonzept. „In erster Linie ist mir wichtig, dass meine Patienten sich in der Praxis wohl fühlen. Nach ersten Gesprächen mit LMT war schnell klar, dass sich die flexible und blendfreie Beleuchtung, so wie ich mir das vorgestellt hatte, mit den effizienten Leuchten des ortsansässigen Lichtspezialisten bestens umsetzen lässt“, erklärt Dr. Anton Fischer, Inhaber der Hausarztpraxis am Rothsee.Unterschiedliche Praxisbereiche mit bedarfsgerechten LichtszenenDie biologische Wirkung des Lichts auf den Menschen ist eindeutig belegt. So kann Licht anregen, beruhigen und zum Beispiel in Krankenhäusern zu einer schnelleren Genesung der Patienten beitragen. Demzufolge wird dieser Aspekt in modernen Lichtplanungsprojekten zunehmend berücksichtigt. Während in Altenheimen, Schulen, Kindergärten oder auch in Krankenhäusern und Büros überwiegend eine tageszeitabhängige (zirkadiane) Lichtsteuerung bevorzugt wird, hat sich Dr. Fischer in seiner Praxis für manuell über Lichtschalter steuerbare Lichtszenen mit Dimmfunktion entschieden. „So kann ich während des Patientengesprächs eine beruhigende Wohlfühlatmosphäre in den Behandlungsräumen schaffen und sobald ich zur Untersuchung übergehe, wofür ich möglichst helles Licht mit exakter Farbwiedergabe benötige, ist die Szene ganz einfach zu wechseln. Das ist für mich die perfekte Lösung. Auch meine Patienten sind extrem begeistert“, wie Dr. Fischer seine ersten Erfahrungen beschreibt.In der Hausarztpraxis wurden insgesamt 26 PYCA p1 Downlights Tunable White in den Deckenpaneelen verbaut. Die Leuchten in moderner Linsenoptik bestechen mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung und eignen sich deshalb bestens zur Grundbeleuchtung. Darüber hinaus erhellen zwei Pendelleuchten LYSO Line den Empfangstresen mit PC-Arbeitsplatz und eine weitere LYSO Line befindet sich über dem Arztschreibtisch im EKG-Zimmer. Die Leuchte mit direkter Ausstrahlung und Diffusorscheibe wurde speziell für diese Bereiche konzipiert, eignet sich aber auch für die Beleuchtung von Konferenz- und Esstischen sowie Verkaufstresen und bietet mit 4000 Kelvin angenehm helles Licht mit exakter Farbwiedergabe.Der innenliegende hintere Flurbereich wurde mit zwei Wallwasher LYSO Slope Tunable White mit asymmetrischer Ausstrahlcharakteristik in unterschiedlichen Längen ausgestattet. Speziell geformte RDB-Reflektoren ermöglichen hier die vollflächige und blendfreie Ausleuchtung der Wandflächen. „Als Arzt bin ich mit der biologischen Wirkung des Lichts natürlich vertraut, war mir aber nicht bewusst, dass sich dies heute mit modernen LED-Leuchten so wunderbar unterstützen lässt. Mit LMT hatte ich einen professionellen und ortsansässigen Lichtspezialisten an meiner Seite, der mich bestens beraten und meine Vorstellungen perfekt umgesetzt hat. Mein Team, unsere Patienten und ich sind mit der Beleuchtung sehr glücklich“, fasst Dr. Fischer zusammen.PYCA und LYSO – schön und anpassungsfähigDie Leuchtenserien PYCA und LYSO sind Eigenentwicklungen von LMT und lassen sich ganz flexibel an verschiedenste Beleuchtungsanforderungen in Innenräumen anpassen. Die Hausarztpraxis am Rothsee verfügt über eine Grundfläche von 160 Quadratmeter. Auf rund 100 Quadratmeter wurden alle relevanten Patientenbereiche mit den effizienten LED-Leuchten von LMT ausgestattet.PYCA und LYSO werden in vielen weiteren Standardvarianten angeboten. Auf Kundenwunsch sind auch Sonderanfertigungen möglich.Weitere Informationen und Spezifikationen:LED Deckenleuchten PYCA: www.lmtgmbh.de/?s=pyca LED Pendelleuchten LYSO: www.lmtgmbh.de/produkt/lyso-pendelleuchte/ LED Wallwasher LYSO: www.lmtgmbh.de/?s=lyso+slope ***Alle im Text befindlichen Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Irrtum und Änderungen vorbehalten.***