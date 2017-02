Cathay Pacific bietet Bezahlung per PayPal

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 15. Februar 2017. Ab sofort können Kunden von Cathay Pacific Airways ihren Flug auf der Website www.cathaypacific.com/de einfach und bequem mit PayPal bezahlen. Damit steht den Fluggästen neben den gängigen Kreditkarten wie Mastercard, Visa oder Amex und der Sofort-Überweisung eine weitere Zahlungsmöglichkeit zur Verfügung.PayPal ist ein weltweit verbreitetes Online-Bezahlsystem, das zur Begleichung von Beträgen beim Ein- und Verkauf im Online-Handel genutzt werden kann. Über 16 Millionen aktive Kunden nutzen PayPal allein in Deutschland und zahlen schnell und sicher nur mit E-Mail-Adresse und Passwort.Zum Start der Kooperation mit PayPal finden Kunden von Cathay Pacific aktuell günstige Flugangebote nach Asien, Australien und Neuseeland:Das aktuelle Economy Class Angebot ist buchbar bis 28. Februar 2017. Der Reisezeit muss ab sofort bis 31.03.2017, zwischen dem 01.05. – 30.06.2017 sowie zwischen dem 01.09. – 30.11.2017 liegen.Hong Kong ab € 505*Shanghai ab € 469*Ho Chi Minh Stadt ab € 579*Bali ab € 725*Für die Premium Economy Class hat die Fluggesellschaft ebenfalls attraktive Raten aufgelegt. Buchbar sind die Specials bis 30. April 2018 für den Reisezeitraum 01.05.2017 – 30.04.2018. Hier gilt eine Vorausbuchungsfrist von 60 Tagen.Hong Kong ab € 1.065*Shanghai ab € 1.009*Taipei ab € 1.165*Guangzhou ab € 1.289*Sydney ab € 1.915*Auckland ab € 2.185*Auch für die Business Class gibt es reduzierte Flugangebote, die online direkt mit PayPal gezahlt werden können. So kostet ein Flug nach Hong Kong im Reisezeitraum zwischen dem 01.05.2017 und 30.04.2018 ab € 2.165*. Nach Shanghai und Peking zahlen Fluggäste ab € 2.055*.Weitere Flugangebote unter www.cathaypacific.com/de *Bedingungen finden Anwendung.



