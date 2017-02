PrestaShop auf der Internet World 2017

(fair-NEWS)

Am 7. und 8. März 2017 ist PrestaShop, einer der weltweit führenden E-Commerce Shop-Software-Anbieter, wieder auf der Internet World vertreten. In München präsentiert PrestaShop erstmals seine Ende letzten Jahres gelaunchte neue Version PrestaShop 1.7 auf einer deutschsprachigen Messe. Während des gesamten Messezeitraums ist Hagen Meischner, PrestaShop Country Manager DACH, als Ansprechpartner für Besucher und Journalisten vertreten.PrestaShop präsentiert Kooperation mit Shoplupe auf der Internet World„Der deutschsprachige Markt ist für unsere Expansionsstrategie von zentraler Bedeutung. Wir bauen unser Engagement in Deutschland stetig aus und sehen die Internet World als bedeutendes Event für den direkten Dialog mit Händlern, Partnern und Agenturen. Besonders das Thema User Experience und PrestaShop 1.7 sind in diesem Jahr von zentraler Bedeutung.“, so Hagen Meischner. Auf der Internet World haben Besucher die Möglichkeit, sich erstmalig auf einer deutschen Messe die neue Version PrestaShop 1.7 vorstellen zu lassen. Ein wesentlicher Schwerpunkt von PrestaShop 1.7 liegt auf dem Thema User Experience sowie der rechtssicheren Vorzertifizierung des Shopsystems für den deutschen Markt.In diesem Zusammenhang wird auch der neue User Experience Guide vorgestellt, der in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Usability Experten Johannes Altmann von der Agentur Shoplupe entstanden ist. „Mit der Entwicklung des UX Guides gibt PrestaShop seinen Händlern ein hilfreiches Werkzeug an die Hand, um den eigenen Onlineshop noch nutzerfreundlicher zu gestalten und damit letztendlich die Conversion-Rate zu erhöhen. Wir haben bei der Erstellung sehr eng mit PrestaShop gearbeitet und PrestaShop 1.7 hat uns aus Usability Gesichtspunkten überzeugt.“, so Johannes Altmann.Darüber hinaus sind am PrestaShop Stand in Halle A6 Stand A001 fünf weitere Partner vertreten, die ein umfassendes Dienstleistungsspektrum rund um PrestaShop abbilden. Dazu zählen die beiden Webagenturen Silbersaiten und patworx, die Onlinemarketing Agentur ABAKUS und der auf PrestaShop spezialisierte Hostingpartner Timmehosting sowie die Marketing- Automatisation Lösung rees 46.Für die Redaktion:Interviewtermine während der Internet World 2017 mit Hagen Meischner, Country Manager DACH bei PrestaShop und Guillaume Bruère, Product Manager können gerne über Hasselkus PR vereinbart werden unter der Telefonnummer: +49 (0) 6196 56140 – 0 oder per E-Mail an: prestashop@hasselkus-pr.comDen User Experience Guide können alle interessierte unter folgendem Link herunterladen: www.prestashop.com/de/ux-guide Haben Sie Fragen zu PrestaShop? Kontaktieren Sie uns unter prestashop@hasselkus-pr.comÜber PrestaShopPrestaShop wurde 2007 gegründet und stellt eine kostenlose E-Commerce-Software zur Verfügung, die auf dem innovativen Open Source-Prinzip basiert. Derzeit setzen mehr als 250.000 E-Commerce-Shops in 180 Ländern PrestaShop ein. Das Unternehmen und seine Community ermöglichen es den E-Commerce-Händlern, schnell und kostengünstig einen professionellen und dabei individuellen Onlineshop zu erstellen. PrestaShop steht auf der 2016 Inc. Liste der 5000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas und erhielt den CMS Critic Award als beste E-Commerce-Lösung für KMUs. PrestaShop ist mit einem eigenen Büro in Berlin vertreten, von wo aus der deutsche, österreichische und Schweizer Markt betreut wird. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den USA und Frankreich und wird von XAnge Private Equity, Seventure Partners und Serena Capital finanziert.



