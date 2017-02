Head in the cloud – feet on the stack

(fair-NEWS)

Braunschweig, im Februar 2017 — In der 31. Ausgabe der Fachmesse rund um Computer und IT ist Netzlink in diesem Jahr mit einem eigenen Stand im Open Source Park vertreten. Dort stellt Netzlink im OpenStack-Bereich auf gleichnamiger Basis eine hyperkonvergente Plattform vor. Im Zentrum steht zwar die Technik - das Rahmenprogramm gestalten jedoch viele Themen rund um Cloud, Automatisierung und Containerisierung auf dem Stand in Halle 3.Die Anforderungen an die IT von Unternehmen wachsen nahezu genauso stark, wie die an das gesamte Geschäft. Mittlerweile ist die Technik im Rechenzentrum aber auf einem Entwicklungsstand angekommen, der das Schritthalten möglich macht: Hyperkonvergente Infrastrukturen bündeln alle Ressourcen im Rechenzentrum und ermöglichen eine Steuerung mit nur einer Oberfläche. Nicht nur die Verwaltung wird damit mühelos. Weil die eingesetzte Hardware viel besser ausgelastet werden kann, wird insgesamt weniger davon benötigt. Und auch auf den Personalaufwand hat Hyperkonvergenz eine Auswirkung: Weil keine einzelnen Expertenteams für die jeweiligen Bereiche im Rechenzentrum nötig sind, können sich die IT-Mitarbeiter wieder wertschöpfenden Aufgaben zuwenden.„Was das mit OpenStack zu tun hat, wie ein solcher Cluster ausgerollt werden kann und wie Anwendungen schnell bereitgestellt sind, erfahren die Besucher bei uns am Stand.“, freut sich Giovanni Coppa, Leiter des Linux-Teams im Consulting bei Netzlink. „Aber wir wissen auch, dass die Besucher gerne erfahren möchten, wie man diese Technik dann tatsächlich einsetzt.“, ergänzt er. Daher ist für alle Interessenten etwas dabei: Vom Start-up, über die klassische Unternehmens-IT, bis hin zur digitalen Stadt können alle Besucher mit den verschiedenen geladenen Gästen des Stands ins Gespräch zu kommen, Fragen stellen oder sich beraten lassen. An den fünf CeBIT-Tagen erwartet das Publikum bei Netzlink an jedem Tag etwas Neues zu Smart Cities, OpenStack, Brocade oder Red Hat.Weitere Informationen unter: https://netzlink.com/cebit-2017-head-in-the-cloud-feet-on-the-stack/ oder vom 20. bis 24. März in Halle 3, Stand D36.