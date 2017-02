Employer Branding: Initiative HR stärkt die Arbeitgebermarke – Individuelles Beratungsangebot für Logistikunternehmen

(fair-NEWS)

Die Marken-Experten von Get The Point (Köln) und die Kommunikationsberater der Agentur Mainblick (Frankfurt) bündeln ab sofort ihre Kompetenzen im Bereich Employer Branding: Mit dem Beratungsangebot „Initiative HR“ unterstützen sie Unternehmen dabei, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.Frankfurt am Main, 15. Februar 2017 --- Strategische Personalarbeit ist der Schlüssel zu unternehmerischer Zukunftsfähigkeit – das ist die Überzeugung der beiden Agenturen Get The Point und Mainblick. Sie vereinen mehrere Jahrzehnte Erfahrung in Kommunikation und Marketing in den Bereichen Personalarbeit, Employer Branding und Markenbildung. Der Schwerpunkt der beiden Partner liegt dabei auf den Branchen Logistik, Transport und Mobilität. Ihre „Initiative HR“ richtet sich an mittelständische Unternehmen, die dem Fachkräftemangel wirksam begegnen wollen. Mainblick-Geschäftsführer Uwe Berndt erklärt: „Durch die Digitalisierung entstehen neue Arbeitsmodelle, die Unternehmen dafür nutzen können, Beschäftigte stärker für sich zu gewinnen und so die Mitarbeiterfluktuation zu mindern.“ Das gemeinsame Beratungsangebot der beiden Kommunikationspezialisten zielt darauf ab, pragmatische Lösungen auch für Betriebe in herausfordernden Situationen zu entwickeln. Vier Beratungsmodule helfen dabei, die Arbeitgebermarke zu stärken und das Personalmanagement erfolgreich zu gestalten: In einem ersten Impulstreffen werden die aktuelle Situation im Unternehmen erfasst und erste Ideen entwickelt. In der sogenannten 360-Grad-Analyse prüfen die Beratungsprofis von Get The Point und Mainblick sowohl Kultur, Unternehmenskommunikation als auch die HR-Prozesse. „Die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen bilden das Fundament eines Workshops, in dem die Ziele der strategischen Personalarbeit von Morgen definiert und Maßnahmen zu deren Erreichung geplant werden“, so Wieland Schmoll, Geschäftsführender Gesellschafter von Get The Point. Die Experten bieten zudem eine Key-Note für Veranstaltungen an, die umfassende Einblicke in aktuelle Entwicklungen des Employer Brandings gibt. Sie inspiriert Unternehmer und Personalverantwortliche, aktuelle Branchentrends aufzugreifen und für sich zu nutzen.Weitere Informationen: www.initiative-hr.de Pressekontakt:Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbHUwe BerndtRoßdorfer Str. 19a60385 FrankfurtTel.: 0 69 / 48 98 12 90E-Mail: uwe.berndt@mainblick.comÜber Mainblick:Mainblick entwickelt Kommunikationsstrategien und dazu passende Maßnahmen für die Branchen Transport, Logistik, Mobilität und Automotive. Die Spezialisten aus Frankfurt richten ihre Arbeit auf die Unternehmenskultur und die strategischen Ziele ihrer Kunden aus. Dabei stehen die strategischen Themen Digitalisierung und Personalarbeit im Fokus. Die Kommunikationsprofis um Gründer Uwe Berndt lassen sie sich von Werten wie Begeisterung, Respekt und Vertrauenswürdigkeit leiten, um für ihre Kunden wirksam Kommunikation zu entwickeln und dabei messbare Erfolge zu erzielen.Über Get The PointGet the Point GmbH ist eine Full-Service-Marketingagentur. Die Kölner Kommunikationsprofis positionieren Unternehmen, Produkte und Inhalte mit allen Instrumenten der ganzheitlichen Marketing-Kommunikation. Auch wenn es um langfristige Markenbildung und Employer Branding geht, bringt es Get the Point auf den Punkt. Dazu entwickelt die Agentur unter anderem Claims für Unternehmen aus verschiedenen Bereichen. Sinnvolle Kommunikation steht dabei im Zentrum aller Marketing-Maßnahmen der Kölner.



Bildinformation: Employer Branding: Initiative HR stärkt die Arbeitgebermarke