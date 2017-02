Kensingfield Werbeagentur: Gutschein-Code Februar 2017

Pressemitteilung von Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt)

Sparen Sie 10% bei Buchung einer Flyer-Gestaltung 2/3 A4 der Kensingfield Werbeagentur.

(fair-NEWS) Agentur-Bulletin der Kensingfield Werbeagentur im Februar 2017. Mit Gutschein zum Ausprobieren.



Wussten Sie schon ...?

Über die Options-Auswahl "Tarif" bei jedem Gestaltungsprodukt auf unserer Webseite bestimmen Sie selbst, wie schnell wir für Sie arbeiten. Im Tarif "Express" erhalten Sie Ihr Layout bereits nach 24 Stunden. Oder auch 3 verschiedene Layouts, wenn Sie den Tarif "Auswahl" wählen. Mit dem Tarif "SuperSpar" sparen Sie sogar 25% auf den Grundpreis!



+++ WICHTIG +++ WICHTIG +++

Google hat zu Beginn des Jahres 2017 erneut seine Ranking-Richtlinien geändert. Schlechter bewertet werden neben Webseiten ohne mobile Version bzw. ohne Responsive Design jetzt auch Webseiten, die nicht über ein SSL-Zertifkat abgesichert sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Webshop oder eine reine Info-Webseite handelt. Unser Tipp: Schalten Sie ein SSL-Zertifkat auf Ihre Webseite auf (aus http:// wird dann https://). Ein solches Zertifikat bekommen Sie bei Ihrem Host/Provider schon ab ca. 30 Euro pro Jahr. Sprechen Sie uns gerne an.



Angebot des Monats: Flyer im Format 2/3 A4

Fallen Sie mit Ihrem neuen Flyer mal so richtig auf. Das Format 2/3 A4 ist ideal dafür. Hoch wie A4, aber nur 2/3 so breit, stechen Sie immer ins Auge und lassen Mitbewerber weit hinter sich, egal ob als Zeitungsbeilage oder Wurfsendung, als Messeflyer oder Speisekarte - lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!

Bei Kensingfield finden Sie die Gestaltung von Flyern im Format 2/3 A4 mit vielen Seitenzahlen und Falzoptionen. Für 1 Seite startet der Gestaltungspreis bereits bei 39,00 € Grundpreis. Auch für umfangreiche Flyer-Projekte bietet dieses Format die beste Basis: bis zu 12 Seiten im Zickzackfalz sind technisch umsetzbar. Damit kann dieser Flyer auch gut einen kleinen Katalog ersetzen (z.B. zu einer Messe) oder einfach Neuigkeiten der Saison bei Ihren Kunden bewerben.



Ausprobieren? Herzlich gerne. Wir geben Ihnen einen Gutschein über 10% Extra-Rabatt auf alle 2/3 A4-Flyer-Buchungen bis 14.03.2017.



KSF02NeWS2017



Diesen Gutschein-Code einfach im Warenkorb auf www.kensingfield.com einlösen. Er gilt für alle Gestaltungen der Kategorie Flyer 2/3 A4 und kann mehrfach verwendet werden, verfällt aber am 14.03.2017 um 23:59 Uhr. Der Code kann mit allen anderen Vergünstigungen kombiniert werden (z.B. mit Zahlungsrabatten). Barauszahlung und der Rechtsweg sind ausgeschlossen.



Übrigens:

Seit Januar finden Sie bei Kensingfield zwei brandneue Gestaltungskategorien: Präsentationsmappe und Selfmailer. Mit neuen Gestaltungsprodukten ergänzt wurden: Briefumschlag und Fahrzeugwerbung.



Hier informieren:

Bildinformation: Kensingfield Werbeagentur

Über uns: Wir sind der Agenturenverbund der Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Köln. Uns zeichnet aus, dass wir ununterbrochen seit 25 Jahren auf dem Markt sind. Wir sind in dieser langen Spanne immer auf der Höhe der Zeit geblieben und haben Erfahrung in praktisch allen Branchen der deutschen und internationalen Wirtschaft. Die Initiative Mittelstand hat eine unserer Agenturen mit dem Prädikat Best of 2016 ausgezeichnet. Angebote rund um Werbung, Marketing, Ratgeber, Coaching und Strategien sind unsere Kernkompetenz.

«Kensingfield Werbeagentur: Gutschein-Code Februar 2017»

