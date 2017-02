Interviewpartner schnell finden und unkompliziert kontaktieren

(fair-NEWS) Düsseldorf - Expertenmeinungen sind ein wichtiger Bestandteil der journalistischen Arbeit. Doch für Journalisten ist es aufwendig, passende Experten für Interviews schnell zu finden und unkompliziert zu kontaktieren. InterviewPartner.org hilft ab sofort dabei, passende Gesprächspartner in Tausenden von Themengebieten zu finden.



Journalisten kennen das Szenario: Ein aktuelles Thema steht an und man braucht schnellstmöglich Expertenmeinungen und Hintergrundinformationen. Die Zeit ist knapp und der Rechercheaufwand groß – immerhin sollen die altbewährten Interviewpartner nicht zum x-ten Mal angefragt werden. Das neue Recherchetool hilft dabei, professionelle Journalisten und erstklassige Experten zu verbinden.



Der Rechercheprozess ist dabei auf eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation ausgerichtet: Journalisten können anhand von Kompetenzfeldern und Fachgebieten Experten aussuchen und direkt über das Portal anfragen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, ein gezielt zugeschnittenes Expertengesuch aufzugeben und damit einen größeren Kreis passender Experten zu erreichen. E-Mail-Benachrichtigungen und die Nutzung eines SMS-Alert beschleunigen die Kontaktaufnahme und machen auch kurzfristige Anfragen realisierbar. Journalisten profitieren von einer enormen Zeitersparnis von geschätzt 80% im Gegensatz zum herkömmlichen Recherchieren und Kontaktieren von Experten.



Die Nutzung von InterviewPartner.org ist für Journalisten kostenlos. Eine geringe Provision fällt nur für Experten bei einer erfolgreichen Vermittlung an. So werden sowohl Journalisten als auch Experten nicht durch finanzielle Hürden und Vertragsbindungen von der Nutzung abgehalten. „Das Recherchetool hilft auch Experten dabei, sich und ihre Expertisen darzustellen und auf das ‚Radar‘ von Journalisten zu kommen“, erklärt Geschäftsführer Dr. Ralf Kaumanns. „Über Interviews und Zitate in redaktionellen Beiträgen bauen sie gezielt Reputation auf.“