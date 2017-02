LogiMAT: Rhenania präsentiert Cloud-Lösungen für Versandlogistik und Gelangensbestätigung

(fair-NEWS)

Passend zum Motto der LogiMAT 2017 in Stuttgart WANDEL GESTALTEN: Digital – Vernetzt – Innovativ präsentiert Rhenania Computer seine Softwarelösungen zum Warenversand und zur Abwicklung der Gelangensbestätigung auf der Leitmesse für Logistik auch als Cloud-Lösung.Nach anfänglichem Zögern sind mittlerweile immer mehr mittlere und große Unternehmen von Cloud-Lösungen überzeugt und setzen auf den Softwarebetrieb „in der Wolke“. Laut einer Umfrage unter 1850 Unternehmen will rund die Hälfte der deutschen Unternehmen neue Softwarelösungen zukünftig als Cloud Computing (Saas/PaaS) einsetzen. 73 Prozent der deutschen Unternehmen wollen laut der Umfrage innerhalb der nächsten zwei Jahre zu einer Cloud-First-Strategie wechseln.Cloud-Lösung für den Paket- und PalettenversandUm den Wünschen seiner Kunden nachzukommen, bietet Rhenania die bewährte Komplettlösung für den Warenversand (F95) auch als Cloud-Lösung an. Damit ist neben der Installation auf einer IBM i5 oder AS/400 beim Kunden auch eine Rechenzentrumslösung möglich. Dabei wird die Software im Rechenzentrum unseres Partners AHP installiert. Der Kunde benötigt keine eigene IBM Hardware und kann über einfache PC-Clients von beliebig vielen Standorten auf die Software zugreifen und den Warenversand abwickeln.Die Komplettlösung für den Warenversand von Paketen und Paletten verwaltet alle Sendungen beim Betriebsdurchlauf und nach der Auslieferung. F95 steuert das Fertigmachen der Sendungen, die Einlieferung/Abholung, sowie die Verwaltung und Abwicklung mit beliebig vielen Speditionen und KEP-Dienstleistern.F95 kann Wiegedaten auswerten, durch Barcodes Sendungen automatisch erkennen, sowie alle notwendigen Versandetiketten und Versandpapiere drucken. Die Software gibt von der Einlieferung bis zur Zustellung Auskunft über den Verbleib jeder einzelnen Sendung (Tracking & Tracing). Die E-Mail-Benachrichtigung des Sendungsempfängers, sowie ein Sendungsarchiv für Nachforschungen oder Kundenanfragen gehören ebenfalls zur Softwarelösung.Vorteile der Cloud-LösungDer Aufwand für die Kunden wird auf ein Minimum reduziert. Die Wartung der Hardwareplattform, die Aktualisierung der Software und die Datensicherung werden komplett im Rechenzentrum durchgeführt. Der Austausch von Frachtführern oder die Anbindung von weiteren Versanddienstleistern ist problemlos möglich. Der Kunde hat jederzeit von allen Standorten vollen Zugriff auf die Versandaufträge. Weitere Infos zur Cloud-Lösung F95 Paket- und PalettenversandAbwicklung der Gelangensbestätigung als Cloud-LösungAuch die Softwarelösung zur Abwicklung der Gelangensbestätigung (U12) wird von Rhenania Computer als Cloud-Lösung angeboten.Mit dem Modul Gelangensbestätigung der Softwarelösung U12 können die Kunden die Erstellung, den Email-Versand und die Vereinnahmung der zurückgeschickten Gelangensbestätigungen nahezu vollständig automatisiert abwickeln und damit die Umsatzsteuerbefreiung bei innergemeinschaftliche Lieferungen absichern.Mit dem Modul Abliefernachweis wird die Sicherung der Umsatzsteuerbefreiung vollständig automatisiert. U12 nutzt dazu die Zustellbelege der Frachtführer als Abliefernachweise und verknüpft diese mit den Sendungsdaten des Kunden.Die für die Erstellung der Gelangensbestätigungen notwendigen Daten werden dabei über eine Schnittstelle vom ERP-System des Kunden automatisiert ins Rechenzentrum übertragen. Die eingeholten Gelangensbestätigungen und Abliefernachweise werden in der Datenbank von U12 im Rechenzentrum archiviert. Der Kunde oder der Steuerprüfer kann über den Webclient auf die archivierten Dokumente jederzeit von jedem Firmenstandort zugreifen. Weitere Infos zur Cloud-Lösung GelangensbestätigungSoftwarelösung für Versandlogistik und VersandoptimierungNeben der Lösung für den Warenversand und zur Abwicklung der Gelangensbestätigung präsentiert Rhenania Computer auf der LogiMAT in Stuttgart auch Softwarelösungen zum Kommissionieren, zur Adressprüfung, zur Kontrolle der Versandkosten und eine Lösung für den Gefahrgutversand.Neben der Bereitstellung der Infrastruktur im Rechenzentrum und der Versandsoftware F95, liefern wir Ihnen auf Wunsch auch die benötigte Hardware (Etikettendrucker, Funkscanner, Waagen…) für Ihre Arbeitsplätze.Besuchen Sie uns vom 14. – 16. März auf unserem Messestand auf der LogiMAT in Stuttgart in Halle 7 (Stand 7B27).



Bildinformation: Komplettlösung für den Warenversand