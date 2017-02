Ausbildungsmesse in der Werner-Heisenberg-Schule

(fair-NEWS)

Rüsselsheim, 11.2.17 - Die Auszubildenden der Rüsselsheimer Volksbank eG vertraten am 11.02.2017 erfolgreich ihre Bank auf der Ausbildungsmesse der Werner-Heisenberg-Schule. Auch zahlreiche andere Ausbildungsbetriebe, wie z.B. Merck, Opel, die Stadt Rüsselsheim und die GeWobau waren vertreten.Viele Besucher informierten sich am Stand der Volksbank über die Ausbildung und die Aufgabengebiete des Bankkaufmanns bzw. der -frau bei der Rüsselsheimer Volksbank eG. Alle Fragen wurden von den Auszubildenden mit viel Engagement beantwortet.Die Rüsselsheimer Volksbank eG bot neben zahlreichen Werbegeschenken ein Gewinnspiel für die interessierten Schüler. Bei dem Gewinnspiel handelte es sich um einen Fragebogen mit Fragen zur Rüsselsheimer Volksbank, die durchaus in einem Bewerbungsgespräch gestellt werden könnten. Es galt die Fragen richtig zu beantworten. Zu gewinnen gab es Teilnahmen für vier Personen an der Mitgliederfahrt der Rüsselsheimer Volksbank in den Europapark im September 2017.Die Volksbank bietet zahlreiche Mehrwerte für ihre Mitglieder an. Mehr Infos unter: <a href="https://www.r-volksbank.de/wir-fuer-sie/veranstaltungen.html"> www.R-Volksbank.de/veranstaltung</a> ;.



Bildinformation: Messestand der Rüsselsheimer Volksbank