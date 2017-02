"Ein Appell von Michail Gorbatschow an die Welt"

(fair-NEWS)

„Durch die Rückkehr zu einer Politik der Stärke hat niemand gewonnen, doch verloren haben dabei alle.“(Michail Gorbatschow)Wir sind EINE Menschheit!Das Ende des Kalten Krieges hätte zugleich ein Anfang für ein vereintes Europa, eine moralisch und ethisch aufblühende Welt sein können. Doch die Herausforderungen und Wirren der Globalisierung schüren erneut Spannungen. Das Wettrüsten geht in die nächste Runde und das wachsende Misstrauen der Menschen stärkt populistischen Gruppierungen den Rücken. Wohin entwickelt sich die globalisierte Welt des 21. Jahrhunderts?In diesen unruhigen Zeiten sind vermittelnde und versöhnliche Stimmen überlebensnotwendig, denn die Gefahr eines erneuten Weltkrieges ist allgegenwärtig. Nun bezieht der Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow klar Stellung und fordert im Interview mit dem deutschen Journalisten Franz Alt ein weltpolitisches Umdenken. Er appelliert an alle Menschen, endlich von nationalstaatlichem Denken und Egoismus Abstand zu nehmen und ein europäisches Haus zu errichten, das sich mit gestärktem Selbstbewusstsein und gebündelten Kräften den Herausforderungen der Globalisierung entgegenstellt, um die Welt vor Kriegsleid, vor wachsender Armut und Ungleichheit zu bewahren.Das Buch setzt die Appellreihe des Verlages als dritter Teil fort und erscheint in sieben Sprachen.Michail Sergejewitsch Gorbatschow wurde 1931 in Priwolnoje/Russland geboren und war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU). Von März 1990 bis Dezember 1991 bekleidete er das Amt des Staatspräsidenten der Sowjetunion. Seine Politik der Glasnost (Offenheit) und der Perestroika (Umbau) leitete das Ende des Kalten Krieges ein. 1990 erhielt der Staatsmann den Friedensnobelpreis.Franz Alt ist ein deutscher Journalist und Bestsellerautor. Er war 35 Jahre lang als Redakteur, Reporter und Moderator beim Ersten Deutschen Fernsehen tätig. Sein Buch Ethik ist wichtiger als Religion. Ein Appell des Dalai Lama an die Welt (Benevento Verlag, 2015) wurde in acht Sprachen übersetzt, führte über Wochen die Spiegel-Bestsellerliste an und verkaufte sich bis heute über 300 000 Mal."Ein Appell von Michail Gorbatschow an die Welt" von Franz Alt und Michail Gorbatschow ist am 26.01.2017 bei Benevento erschienen.



Bildinformation: Buchcover Michail Gorbatschow/Franz Alt