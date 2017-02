(fair-NEWS)

„Ich habe schon viele Wahlkämpfe in den USA erlebt, aber keiner war so aufregend undwidersprüchlich wie der mit Donald Trump. Ein Kandidat, der so ziemlich an allen bisherigen Grundlagen der Weltpolitik und der Weltwirtschaft rüttelt.“Nie zuvor war die Welt so unberechenbar und mit so vielen Problemen konfrontiert wie heute. Mit der Wahl Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten ist die Lage noch schwieriger geworden. Wird sich das Gleichgewicht zwischen den Supermächten USA und Russland verlagern? Was passiert nun in den Krisen und Kriegsregionen der Welt? Wie reagieren die Länder Europas auf die amerikanische Politik? Und was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? Hugo Portisch erklärt in seinem neuesten Buch „Leben mit Trump – Ein Weckruf“ die unübersichtliche weltpolitische Lage und macht sich Gedanken zur neuen Weltordnung.Hugo Portisch gehört zu den bedeutendsten Journalisten Österreichs. Mit seinen Fernsehproduktionen»Österreich I« und »Österreich II« hat er das Geschichtsbewusstsein einer ganzen Nation geprägt. Die Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg, die er gemeinsam mit Henry Kissinger erstellte, sorgte für weltweites Aufsehen. Der „große Welterklärer“ war jahrelang Chefredakteur des Kurier, später Chefkommentator des ORF und weltpolitischer Kommentator beim Bayerischen Rundfunk."Leben mit Trump - Ein Weckruf" von Hugo Portisch ist am 11.02.2017 bei Ecowin erschienen.



Bildinformation: Buchcover Hugo Portisch