Die persönliche Hausverwaltung für Hannover und Umgebung

(fair-NEWS)

"Wir machen nur eines, und das richtig: Hausverwaltung!" Das sagen Susanne Busch und Carsten Flebbe. Die beiden betreiben in Hannover eine Hausverwaltungs-Firma. Dabei heben Sie sich von zahlreichen Mitbewerbern ab. "Wir sind die persönliche Hausverwaltung" sagt Susanne Busch. Denn auf einen persönlichen und wertschätzenden Umgang legen die beiden großen Wert. "Bei uns sind die Kunden keine Nummer" ergänzt Carsten Flebbe.Kunden bei der HVH Hausverwaltung Hannover OHG genießen zahlreiche Vorteile:Die beiden Firmeninhaber sind ausgebildete Kaufleute der Grundstücks- und Wohnungswirt-schaft. Während Frau Busch eine Weiterbildung zur Betriebswirtin (Fachrichtung Immobilien-wirtschaft) erfolgreich abgeschlossen hat, hat sich der Mitinhaber Herr Flebbe zum TÜV-zertifizierten Brandschutz-Beauftragten weitergebildet."Nur durch unsere Qualifikationen können wir für unsere Kunden gute Leistungen bringen!" berichtet der Hausverwalter und Hannoveraner Carsten Flebbe und versichert "Wir besuchen regelmäßig Fortbildungen und Seminare, um unser Wissen für die Kunden stets auf dem aktu-ellen Stand zu halten".Die beiden haben sich auf die Verwaltung von WEG-Objekten und auf die Mietverwaltung spe-zialisiert. Während Frau Busch mit 25jähriger Berufserfahrung die Mietspezialistin im Unter-nehmen ist, hat sich ihr Geschäftspartner auf die Verwaltung von Wohnungseigentümerge-meinschaften konzentriert. Auch er verfügt über fast zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft.Für Wohnungseigentümergemeinschaften organisiert Herr Flebbe die Verwaltung der Gemein-schaft. Dazu gehört die schnelle Erstellung von übersichtlichen Abrechnungen. Ebenso küm-mert er sich um die ordnungsgemäße Durchführung von Eigentümerversammlungen. Die Pro-tokolle dazu versendet er bereits am Tag nach der Versammlung an die Eigentümer. Frau Busch kümmert sich vorwiegend um die Anliegen von Besitzern vermieteter Immobilien. Dazu gehören die Buchhaltung, die Erledigung anstehender Handwerkeraufträge und die Bearbei-tung von Anliegen der Hausbewohner. Für die Eigentümer erstellt sie übersichtliche Abrech-nungen, so dass diese die Daten direkt in die Steuererklärung übernehmen könnenBeide führen ebenfalls regelmäßige Objektkontrollen durch. Dabei wird eine Checkliste be-nutzt, mit deren Hilfe verschiedene Punkte kontrolliert und dokumentiert werden. "So können wir schnell reagieren, sollten sich an einem Objekt Auffälligkeiten ergeben" berichtet Carsten Flebbe.Das Unternehmen betreut Immobilien in Hannover und in der Region. Zum Umland gehören u. a. die Gemeinden Seelze, Garbsen, Wunstorf, Bad Nenndorf, Barsinghausen, Gehrden und Ronnenberg. "Nur durch unsere Konzentration auf Hannover und die Region können wir si-cherstellen, dass wir schnell vor Ort in den von uns betreuten Objekten sind" berichtet Frau Busch. Und da man sich engagiert und zuverlässig um die Objekte kümmert, sind die Kunden zufrieden.



Bildinformation: HVH Hausverwaltung Hannover OHG