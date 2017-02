(fair-NEWS)

Sieben Tage fasten, viele Wochen wohlfühlenSchon sieben Tage des Verzichts und des bewussten Umgangs mit Essen und Trinken, führen zu Entspannung und neuer Kraft. Aber was passiert im Körper, wenn man ihm das Gewohnte entzieht? Wie sind die physiologischen Zusammenhänge? Welche Auswirkungen und Wechselwirkungen ergeben sich dadurch?In „Wirksam fasten“ gibt die studierte Pharmazeutikerin Anika Schwingshackl einen Überblick über das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele und erklärt, wie sich bereits nach sieben Tagen Fasten das Wohlbefinden und die Gesundheit steigern lassen. Fasten soll dabei nicht als eine „Beschränkung der Nahrungsaufnahme“ oder als „Verzicht auf Nahrung und Genussmittel“ verstanden werden. Vielmehr gibt Schwingshackl ihren Lesern eine Anleitung, wie Fasten auf eine ganz andere Art und Weise zu einem echten Genuss wird – inklusive eines einfachen Sieben Tage Fastenprogramms mit Rezepten und Tipps.„Wirksam fasten“ ist kein weiteres Crash-Diät-Buch, die Autorin möchte Freude an einer langfristigen heilsamen Lebensveränderung wecken. Sehr ausführlich beschreibt sie daher die Wirkung von Nahrungsmitteln und Kräutern im Körper.Anika Schwingshackl studierte Pharmazie in Graz und Melbourne und ist seit 2008 als Krankenhausapothekerin im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach/Pongau tätig. Seit 2012 hält sie als Wifi-Trainerin Vorträge zum Grundlagenwissen von Pflanzenwirkstoffen sowie Kräuterzubereitungen und deren vielfältigen Einsatzgebieten im Bereich der Traditionellen Europäischen Heilkunde (TEH)."Wirksam fasten - Neustart mit der Kraft der Natur" erschien am 26.01.2017 im Servus Verlag.



