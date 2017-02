Auf in die Osterferien

(fair-NEWS)

Hamburg, Februar 2017 – Die Frühjahrsferien läuten traditionell den Frühling ein. Wer zu Ostern die ersten warmen Tage an Dänemarks breiten Sandstränden oder an der deutschen Ostseeküste verbringen möchte, ist bei DanCenter richtig. In den gemütlichen Ferienhäusern im typisch nordischen Stil wird die erste kleine und große Auszeit zum perfekten Urlaubserlebnis für die ganze Familie. Hier ein paar Tipps für alle, die die Ostereier in diesem Jahr in den Dünen verstecken möchten.Einfach wohlfühlen, spazieren gehen, träumen: An der dänischen Nordseeküste sind die gemütlichen Ferienhäuser Dänemark mit Kamin und Sauna oft direkt in den Dünen zu finden. Sie sind ideale Ausgangsposition für ausgedehnte Strandspaziergänge und romantische Sonnenuntergänge. Für vielfältigen Urlaubsspaß mit Kindern und Freunden ist der Ferienpark Danland Fanø auf der dänischen Nordsee-Insel die richtige Wahl. Direkt am Strand steht hier jede Menge Action auf dem Programm: Spiel- und Grillplätze, Tischtennis-, Schach- und Boccia-Angebote sowie Schwimmbad und Sauna.Freunden kürzerer Anreise ist das DanCenter Ferienhaus Deutschland an der deutschen Ostseeküste zu empfehlen. Beispielsweise ist Marina Wendtorf an der Kieler Bucht einer der bekanntesten und größten Segelhäfen der Region und zugleich abwechslungsreiches Urlaubsgebiet. DanCenter hat hier attraktive Domizile mit direktem Meerblick, Sauna oder Whirlpool sowie Kamin mit skandinavischem Flair im Angebot. Zu Ostern gibt’s im Ort ein traditionelles Osterfeuer und viele Aktionen für Kinder.DanCenter bietet flexible Konditionen für die kleine oder große Auszeit über das lange Osterwochenende: Eine tägliche An- und Abreise mit einer Buchbarkeit ab zwei Nächten ist in den Ferienhäusern garantiert. Auch Tierliebhaber müssen nicht auf ihre vierbeinigen Freunde verzichten, denn bis zu zwei Haustiere reisen kostenlos mit. Mehr als 70.000 Kundenbewertungen unterstützen bei der Entscheidung für das persönliche DanCenter-Lieblingsdomizil für den besonderen Osterurlaub.Hausbeispiele:31802 Ferienhaus in Blåvand an der südlichen Nordseeküste: Mitten in den Dünen liegt dieses herrliche Ferienhaus mit Reetdach und Panoramaaussicht aufs Meer. Hochwertig ausgestattet mit einer typisch skandinavischen Einrichtung, gratis WLAN, Dampfkabine, Sauna und Whirlpool, bietet das Ferienhaus Platz für acht Personen. Eine Woche über Ostern ab 1.246 Euro.16313 Fanø, südliche Nordseeküste: Der Danland Ferienpark Fanø liegt direkt am breiten Sandstrand der Insel und bietet jede Menge Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie. Über Ostern ist hier eine Ferienwohnung für vier Personen mit Meerblick ab 370 Euro zu haben. Osterrabatt im Ferienpark: Wer am 8. oder 9. April anreist und mindestens vier Tage bleibt, kann 65 Euro sparen.38830 Ferienhaus mit Meerblick in Marina Wendtorf: In diesem skandinavischen Ferienhaus für sechs Personen ist Wohlfühlen angesagt: skandinavische Bauweise, gemütliche Einrichtung, Lage in erster Reihe zum Ostseestrand. Kamin und Sauna wärmen Körper und Seele nach entspannten Osterspaziergängen. Vier Tage über Ostern ab 484 Euro.Persönliche Beratung und Buchung ist im Reisebüro und per Telefon unter 040-309 70 360 möglich. Weitere Informationen auch online unter www.dancenter.de sowie bei Facebook www.facebook.com/dancenter.ferienhaus



Bildinformation: Auf in die Osterferien