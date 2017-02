(fair-NEWS)

Bestlage am offenen Meer Insel Rügen Ostsee.Verkauf Ohne Bauträgerbindung Ohne Courtage.Hier kann man sein Ferienhaus/ Reethaus direkt am offenen Meer errichten.Nur noch 7 Baugrundstücke zur Stunde vorhandenDas haben Sie schon sehr lange gesucht! Bestlage am Meer! Näher kommen Sie nicht ans Meer!Diese Lage kommt nie wieder!Baugrundstücke am offenen Meer - mit der Möglichkeit ein Ferienhaus zu bauen - Ohne Bauträgerbindung - Ohne Courtage.Hier sollten Sie nicht länger warten.Ufergrundstücke - die Baugrundstücke in der ersten Reihe können sogar bis zum Ufer erworben werden.Baugrundstücke am offenen Meer Insel Rügen Glowe.Entscheidung mit Weitblick.Unendlich viel Licht Sonne und Weite.Glowe: Das Tor zum BADEPARADIES. 9 Km endlos weiter weisser flacher Badestrand.52 Wochen Urlaub am schönsten Fleck der Erde.Die meisten Sonnenstrahlen in ganz Deutschland !Ostsee Insel Rügen Bestlage am Meer.Besichtigungen sind auch am Wochenende möglich ( Termin bitte per Email vereinbaren)Warten Sie nicht länger auf steigende ZINSEN.



Bildinformation: Baugrundstücke am offenen Meer Insel Rügen Ostsee.Verkauf Ohne Courtage Ohne Bauträgerbindung.Besichtigung auch am Wochenende. Komplett erschlossen.