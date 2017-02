AquaContour sponsert neues Tor für Kita "Löwenzahn"

(fair-NEWS)

In der Vergangenheit hat das Unternehmen AquaContour aus Usingen bereits für zahlreiche Projekte Unterstützungsarbeit geleistet - angefangen bei Roboterfußball-Teams über studentische Rennsportabteilungen bis hin zu Fördervereinen oder Schulprojekten. Nun können sich die Kinder der Kindertagesstätte Löwenzahn aus Riedelbach über ein neues Eingangstor freuen, welches ihnen der Experte für <a href="www.aquacontour.com/wasserstrahlschneiden/">Wasserstrahlschneiden</a> gesponsert hat.Ein echtes EinzelstückEs ist kein Tor "von der Stange" - das sieht man bereits beim ersten Blick. Es sollte ein echtes Unikat für die Kita "Löwenzahn" sein, welches die Eltern und Kinder Tag für Tag begrüßt. Deshalb unterstützte AquaContour die Riedelbacher Kindertagesstätte nicht nur mit seinem technischen Know-how. Gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern kümmerte sich Geschäftsführer René Sarabèr auch um die optische Gestaltung des Eingangstors.Dreirad fahrende und spielende Kinder und natürlich das namensgebende Logo der Kita auf dem Tor machen jedem Besucher und Betrachter bereits von außen deutlich: Das hier ist das Revier der kleinen "Löwenzähne". Per Wasserstrahl geschnittene Löcher im Tor lockern den äußeren Eindruck zusätzlich auf und gewähren den Kindern einen kleinen Blick nach draußen.Zeit, etwas zurückzugebenDas Geschenk der Firma AquaContour an die Kindertagesstätte "Löwenzahn" hat auch einen per-sönlichen Hintergrund. Geschäftsführer Sarabèr ließ hier nämlich seine drei Kinder betreuen. Bei den Erzieherinnen und Erziehern waren die Sprösslinge stets gut aufgehoben - jetzt war es laut Sarabèr an der Zeit, sich für die tolle Arbeit des "Löwenzahn"-Teams zu bedanken und sich mit technischem Know-how und etwas gestalterischem Auge zu revanchieren. Das freut auch Elisabeth Kühlewindt, die Leiterin der Kindertagesttätte: "So erfahren wir, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird". Für das Unternehmen AquaContour war dieses Engagement wie immer eine echte Herzensangelegenheit.Ein echter Profi in seinem MetierDie <a href="www.aquacontour.com">AquaContour GmbH</a> aus dem hessischen Usingen im Taunus hat sich als innovativer Dienstleister mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how einen Namen gemacht. Seit 2001 steht das hochmotivierte Team aus Technikern und Ingenieuren um die Geschäftsführer René Sarabèr und Harald Lange für höchste Präzision und Kompetenz im Bereich des Wasserstrahlscheidens. Die Kunden profitieren von den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten dieser Schneidetechnik, indem die AquaContour GmbH stets das technisch Machbare mit dem wirtschaftlich Sinnvollen verknüpft. Dies macht individuelle Lösungen möglich, die zur höchsten Zufriedenheit des Kunden in die Tat umgesetzt werden.



Bildinformation: AquaContour GmbH Gesellschaft für Wasserstrahlschneidetechnik